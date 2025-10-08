डिलीवरी के बाद आलिया भट्ट ने शॉर्टकट से घटाया इतनी जल्दी वजन? खुद बताया फार्मूला

किसी भी महिला के जीवन में मां बनना एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन चुनौतीपूर्ण अनुभव होता है. अगर महिला कोई पब्लिक फिगर हो तो उसके लिए ये फेज और ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका सभी कुछ मीडिया की नजरों में रहता है. इनमें भी खास तौर पर अभिनेत्रियां शामिल हैं. दीपिका पादुकोण से लेकर आलिया भट्ट जैसी मशहूर अभिनेत्रियों के लिए, प्रेग्नेंसी और डिलिवरी के बाद शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों पर सभी नजर बनाए रखते हैं. ये बात हाल ही में आलिया के किए गए एक खुलासे से पुख्ता हो जाती है.

दरअसल, हाल ही में आलिया ने बताया कि 2022 में जब उन्होंने बेटी राहा कपूर को जन्म दिया था तब उन्होंने नेचुरल तरीके से अपना वजन कम किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वेट लॉस के कारण ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. लोगों को समझना जरूरी है कि मां बनने के बाद जब महिलाएं ब्रेस्टफीडिंग कराती हैं, तो उनका वजन नेचुरली कम होने लगता है. जी हां, ब्रेस्टफीडिंग से वजन कम करने में मदद मिलती है. कैसे? चलिए जानते हैं.

आलिया भट्ट ने कैसे डिलीवरी के बाद घटाया वजन?

काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो 'टू मच' के दूसरे एपिसोड में, आलिया भट्ट ने राहा के जन्म के बाद हुए रैपिड वेट लॉस के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'ये बात सच है कि राहा को जन्म देने के बाद मेरा वजन काफी बढ़ गया था. लेकिन मैं ब्रेस्टफीडिंग करा रही थी, जिससे काफी कैलोरी बर्न होती है. इसके साथ ही मैं क्लीन डाइट भी ले रही थी. इसलिए, मेरा वजन बहुत जल्दी कम हो गया.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि ये एक नेचुरल प्रॉसेस है, लेकिन इसके बाद भी उनकी एक वायरल तस्वीर पर लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया. लोगों ने सोचा कि उनका वजन अचानक और अननेचुरल तरीके से कम हुआ है, जो गलत था. हालांकि, एक्ट्रेस ने साफ किया कि ब्रेस्ट फीडिंग और हेल्दी डाइट की वजह से उनका वेट डिलीवरी के बाद कम हुआ था और पूरी तरह से नेचुरल था.



कैसे ब्रेस्टफीडिंग वजन घटाने में करती है मदद?

अब सवाल ये है कि ब्रेस्टफीडिंग वजन घटाने में कैसे मदद करती है? ये बात सभी जानते हैं कि ब्रेस्टफीडिंग बच्चों की हेल्थ के लिए ही नहीं, बल्कि मदर्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है. ये जहां बच्चों को पोषण देने के लिए फायदेमंद होता है, वहीं, प्रेग्नेंसी के दौरान मांओं के बढ़े वजन को कम करने में मदद करता है. ब्रेस्टफीडिंग कराने से कैसे वजन कम होता है, आइए जानते हैं.

एक्स्ट्रा कैलोरी करता है बर्न: ब्रेस्टफीडिंग के लिए शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है. ऐसे में जब मां ब्रेस्टफीडिंग कराती है तब प्रतिदिन 300-500 कैलोरी बर्न कर सकती है, जिससे प्रेग्नेंसी के दौरान जमा हुई चर्बी कम होती है.

हार्मोन करता है कंट्रोल: ब्रेस्टफीडिंग के दौरान शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है. यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस को प्रेग्नेंसी से पहले वाली शेप में लौटने में मदद करता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है.

हेल्दी तरीके से फैट घटाने में करता है मदद: डाइटिंग की तरह ही ब्रेस्टफीडिंग धीरे-धीरे और नेचुरल तरीके से फैट कम करने में मदद करती है. ये खासकर आपके पेट के आसपास जमा हुए फैट को कम करने में मददगार होती है वो भी बिना शिशु के पोषण को प्रभावित किए.

हेल्दी डाइट लेने से मिलती है मदद: ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली माएं अक्सर मिल्क प्रोडक्शन के लिए पौष्टिक और बैलेंस्ड खाना खाती हैं, जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहती है और आसानी से वजन घटने लगता है.



