Health and Weight loss: आलिया भट्ट के न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया, दुनिया में वजन घटाने का बस एक ही तरीका है और वो है...

Health and Weight loss: आलिया भट्ट, अनन्या पांडे और सारा अली खान जैसे स्टार्स को गाइड कर चुके सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. सिद्धांत भार्गव ने स्थायी यानी परमानेंट वजन घटाने का तरीका बताया है और यह कोई मुश्किल डाइट नहीं है. आइए जानते हैं कि वो कौन सा तरीका है जो आपके वजन को हमेशा के लिए कम कर सकता है.

वजन घटाने के लिए बस एक ही तरीका कारगर (Photo: Getty/Instagra@alia bhatt)
वजन घटाने के लिए बस एक ही तरीका कारगर (Photo: Getty/Instagra@alia bhatt)

Health and Weight loss: क्या आप भी आलिया भट्ट जैसी फिटनेस और बॉडी चाहते हैं तो आइए उन्हीं के न्यूट्रशनिस्ट से जानते हैं कि वजन घटाने के लिए क्या करना चाहिए. सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट और फैट लॉस एक्सपर्ट डॉ. सिद्धांत भार्गव, जिन्होंने आलिया भट्ट ही नहीं बल्कि कई स्टार्स के साथ काम किया है, उन्होंने परमानेंट वजन घटाने का राज समझाया है. वो बताते हैं कि असली वजन घटाने के लिए कैलोरी को कम करना जरूरी है और उस कंडीशन में आपका शरीर ऊर्जा के लिए जमा फैट का इस्तेमाल करता है.

एक यूट्यूब वीडियो में डॉ. भार्गव वजन घटाने के विज्ञान को समझाते हैं और बताते हैं कि जब शरीर को भोजन से पर्याप्त कैलोरी नहीं मिलती तो वो ऊर्जा के लिए आपके शरीर में जमा वसा यानी फैट को जलाना शुरू कर देता है.

सेलिब्रिटी फिटनेस एक्सपर्ट की सलाह

वह बताते हैं कि आपके शरीर को काम करने के लिए लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है. जब आप जितनी कैलोरी जलाते हैं, उससे कम कैलोरी लेते हैं तो वह ऊर्जा आपके फैट स्टोरेज से हासिल करता है. इस प्रॉसेस से धीरे-धीरे और स्थायी रूप से चर्बी कम होती है.

भार्गव आगे कहते हैं कि हर डाइट या तरीका चाहे वह कीटो हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या लो-कार्ब, तभी कारगर हो सकती है जब उससे शरीर में कैलोरी इनटेक कम हो. सभी के पीछे एक ही मेकानिज्म होती है. जैसे ही आपकी कैलोरी की मात्रा आपकी रोज की ऊर्जा आवश्यकता से कम हो जाती है तो आपका शरीर चर्बी जलाना शुरू कर देता है.

कैलोरी कम करने से बनेगी बात

कैलोरी की कमी कई तरीकों से की जा सकती है जैसे कि पोर्शन कंट्रोल, संतुलित खानपान जिसमें घी, तेल और चीनी की कमी हो) या फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना जिसमें कैलोरीज जलती हैं. डॉ. भार्गव इस बात पर जोर देते हैं कि तेजी से ज्यादा स्टेबिलिटी मायने रखती है. वो कहते हैं कि ऐसा तरीका चुनें जो आपकी जीवनशैली के लिए अनुकूल हो और जिसका आप लगातार पालन कर सकें.

