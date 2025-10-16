scorecardresearch
 

Feedback

Health and Weight loss: क्या होगा अगर 2 हफ्ते तक नहीं खाएंगे चीनी, AIIMS डॉक्टर ने दिया जवाब

Health and Weight loss: चीनी हम सभी के रोज के खानपान का बेहद जरूरी हिस्सा है. लेकिन इसका ज्यादा सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर आप चीनी को 2 हफ्तों के लिए छोड़ दें तो आपके शरीर पर क्या असर पड़ सकता है. अमेरिका के हार्वर्ड और AIIMS से ट्रेनिंग ले चुके डॉक्टर सौरभ सेठी ने इसका जवाब दिया है.

Advertisement
X
2 हफ्ते चीनी छोड़ने से शरीर पर क्या असर होता है (Photo: AI generated)
2 हफ्ते चीनी छोड़ने से शरीर पर क्या असर होता है (Photo: AI generated)

Health and Weight loss: चीनी शरीर के लिए बहुत अच्छी नहीं है और आपको अगर इसका बहुत ज्यादा सेवन करने की आदत है तो फिर ये खबर आपके लिए ही है. आपको अपनी इस आदत को बदलने और चीनी के सेवन पर नियंत्रण रखने पर विचार करना चाहिए.

आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन सिर्फ दो हफ्तों तक चीनी छोड़ने से आपको अपने चेहरा साफ-सुथरा लगेगा, स्किन अंदर से क्लियर होगी, शरीर की सूजन और पेट की चर्बी में कमी दिखेगी और पेट की सेहत में भी सुधार जैसे कई बदलाव देखने को मिलेंगे.

एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे मशहूर संस्थानों से ट्रेनिंग ले चुके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने अपने एक नए इंस्टाग्राम पोस्ट में दो हफ्तों तक अपनी डाइट से चीनी हटाने के बाद होने वाले कई पॉजिटिव बदलावों की जानकारी दी.

सम्बंधित ख़बरें

fatty liver and coffee
Fatty Liver का टलेगा रिस्क... रोज पिएं ब्लैक कॉफी, डॉक्टर सरीन ने बताया 
fenugreek seeds of bowl
मोम की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी, बस ऐसे करें मेथी दाना का सेवन 
Kidney Faliure Signs (Photo: AI Generated)
किडनी फेलियर से पहले शरीर बजाता है खतरे की घंटी! 5 संकेत न करें इग्नोर 
cough syrup doctor commission
Cough Syrup Case: डॉक्टर को कमीशन, बच्चों की मौतें 
eggs damaging heart health
अंडा खाने को लेकर नई चेतावनी, 'कमजोर दिल' वाले जरूर पढ़ें 

डॉ. सेठी ने 15 अक्टूबर को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखादो हफ्तों तक चीनी छोड़ने पर क्या होता है? क्या आपको लगता है कि आप दो हफ्ते बिना चीनी के रह सकते हैं? वास्तव में आपके शरीर को ये अनुभव हो सकते हैं.

आंखों के आसपास सूजन या लिक्विड्स का जमाव कम होगा
डॉ. सेठी के अनुसार, चीनी छोड़ने से चेहरे की सूजन और फैट कम हो सकता है जिससे आपका चेहरा अधिक नेचुरल और शार्प दिखता है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि यह बदलाव लिवर में जमा फैट कम करने में मदद कर सकता है जिससे पेट की चर्बी कम जमा होती है.

Advertisement

उन्होंने कहा, अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते के लिए चीनी का सेवन बंद कर दें तो आपकी आंखों के आसपास सूजन या तरल पदार्थ का जमाव भी कम हो जाएगा. जैसे-जैसे आपके लिवर में फैट कम होने लगेगा, आपको पेट की चर्बी में भी कमी दिखाई देगी.

चीनी छोड़ने से पेट ज्यादा खुश रहता है
डॉ. सेठी ने यह भी बताया कि चीनी छोड़ने से आंत (इंटेस्टाइन) के माइक्रोबायोम को आंत को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है. उन्होंने आगे कहा कि मुंहासे या लालिमा जैसी त्वचा की समस्याओं वाले लोगों को चीनी कम करने से त्वचा साफ दिख सकती है.

उन्होंने कहा, चूंकि चीनी छोड़ने से आंत के हेल्दी माइक्रोबायोम ज्यादा खुश रहते हैं तो अगर आपको कील-मुंहासे या लाल धब्बे हैं तो आपकी त्वचा में सुधार होता है और वो ज्यादा साफ दिखती है.

दरअसल चीनी इन्फ्लेमेशन (सूजन) को बढ़ाती है जो कील, मुंहासे जैसी कई त्वचा की दिक्कतों का कारण बन सकता है. इसलिए चीनी छोड़ने से आपकी त्वचा साफ और चमकदार हो सकती है.

शुरुआत में चीनी छोड़ना मुश्किल हो सकता है. लेकिन यह नामुमकिन नहीं है. आपको ये लंबे समय में कई फायदे दे सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement