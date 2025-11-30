Cold And Cough Home Remedies: सर्दियों में बच्चों को सर्दी-खांसी से तुरंत मिलेगा आराम! आचार्य बालकृष्ण ने दिए खास टिप्स

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही छोटे बच्चों में सर्दी, जुकाम और कफ की समस्या तेजी से बढ़ने लगती है. ठंडी हवा और कमजोर इम्युनिटी की वजह से बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी खांसी इतनी बढ़ जाती है कि रातभर चैन से सो भी नहीं पाते. ऐसे में पेरेंट्स भी काफी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या करें कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए. अच्छी बात यह है कि हमारे आयुर्वेद में किचन में रखी चीजों से ही ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनसे सर्दी-जुकाम से बच्चों को जल्दी आराम मिल सकता है.
आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण ने हाल ही में एक पोस्ट किया था. जिसमें उन्होंने छोटे बच्चों को सर्दी-खांसी से बचाने के कुछ आसान और असरदार उपाय बताए हैं. वे कहते हैं सर्दी-खांसी से बच्चों को बचाने के लिए थोड़ा सा अदरक और तुलसी लें दोनों को अच्छे से कूटकर रस निकाल लें. इस रस की 4–5 बूंदें हल्का गर्म करें और इसमें शहद मिला दें. अब इस मिश्रण को अपने बच्चों को दिन में दो से तीन बार दें. इससे बच्चों को बहुत जल्द राहत मिलेगी.
ये उपाय कैसे फायदेमंद है?
तुलसी में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण भरपूर होते हैं जो सर्दी-जुकाम पैदा करने वाले वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं और बच्चों की इम्युनिटी को मजबूत बनाते हैं. अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण गले की सूजन, खराश और जमा हुए कफ को कम करने में मदद करते हैं जिससे बच्चे को सर्दी-खांसी से राहत मिलती है. वहीं शहद एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हैं जो गलों को आराम पहुंचाने में मदद करता है.
इन उपायों के अलावा बच्चों को सर्दी-खांसी से बचाने के लिए सर्दियों में उनकी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखें. बच्चों को हल्का, पौष्टिक और गर्म खाना दें. बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनाएं और ठंडी हवा में लंबे समय तक बाहर न रहने दें.
अगर बच्चों की हालत ज्यादा बिगड़ रही हो या बुखार, सांस लेने में दिक्कत जैसी गंभीर समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें. इस उपाय का इस्तेमाल केवल हल्की सर्दी और कफ के लिए किया जाना चाहिए.