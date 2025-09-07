इम्युनिटी से लेकर बेहतर नींद तक, ये हैं रात में हल्दी वाला दूध पीने के 5 फायदे

लगभग हर भारतीय घरों में पुराने समय में सोने से पहले हल्दी दूध का एक गिलास पीने का रिवाज होता था. हालांकि अभी भी कई लोग इसे फॉलो करते हैं. क्या आपने सोचा है कि लोग हल्दी वाला दूध क्यों पीते थे और ये शरीर के लिए किस तरह से फायदेमंद होता है. यहां हम आपको इसे पीने के कुछ फायदे बता रहे हैं.

प्रतिरक्षा प्रणाली को करता है मजबूत

हल्दी का मुख्य यौगिक करक्यूमिन, आपकी प्राकृतिक प्रतिरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है. समय के साथ यह लचीलापन बढ़ाता है जिससे आपका शरीर रोजमर्रा की बीमारियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार होता है. यह आपके शरीर को खांसी, छींक, जुकाम, सर्दी और मौसमी थकान से भी बचाता है.

त्वचा के लिए भी फायदेमंद

हल्दी वाले दूध के एंटीसेप्टिक गुण और एंटीऑक्सिडेंट्स मुंहासे और त्वचा की बाकी समस्याओं को दूर करने में मददगार होते हैं. इसलिए ये आपकी स्किन के लिए फायदेमंद है.

गहरी नींद का शॉर्टकट

सोने से पहले धीरे-धीरे हल्दी दूध पीने में कुछ खास बात है. इसकी गर्माहट और हल्का मसाला आपके शरीर को सिग्नल देता है कि अब आराम करने का समय आ गया है. रात को हल्दी दूध पीने से आपको मानसिक शांति मिलती है जिससे आपको अच्छी नींद आती है.

सूजन को करती है कम

हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती है. ये गठिया जैसी दिक्कतों में राहत दिलाता है.

दिमाग के लिए भी अच्छा

यह आपके दिमाग के लिए भी फायदेमंद होती है क्योंकि हल्दी वाला दूध फोकस को बढ़ा सकता है और मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

माना जाता है कि लंबे समय तक रहने वाली सूजन कैंसर, मेटाबोलिक सिंड्रोम, अल्जाइमर और हृदय रोग जैसी क्रॉनिक डिसीस को बढ़ाती है. इसीलिए सूजनरोधी यौगिकों से भरपूर आहार इन बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं. अदरक, दालचीनी और करक्यूमिन (हल्दी में सक्रिय तत्व) पर किए गए शोध से पता चलता है कि इन तीनों में शक्तिशाली सूजनरोधी गुण होते हैं.

