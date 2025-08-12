3 सेलेब्रिटी ट्रेनर्स ने बताया कैसे और कितना करना चाहिए वर्कआउट...नहीं होगा ब्लैकआउट!

How to workout: वर्कआउट या रोजाना कि फिजिकल एक्टिविटी सभी के लिए काफी जरूरी है क्योंकि यह शरीर और माइंड दोनों को कई फायदे पहुंचाती है जिनमें बीमारियों से बचाव, बेहतर मेंटल स्थिति, अधिक एनर्जी, वेट मैनेजमेंट और लाइफ की क्वालिटी शामिल हैं. लेकिन कई लोगों को वर्कआउट के समय ब्लैक आउट की समस्या हो जाती है तो कई को अन्य समस्याएं भी होने लगती हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वर्कआउट के कारण ऐसा हो रहा है बल्कि वे लोग वर्कआउट के समय कुछ चीजों को अनदेखा कर देते हैं जिससे उन्हें ये समस्याएं हो सकती हैं. वर्कआउट के बारे में जानने के लिए हमने 3 सेलेब्रिटी फिटनेस कोच से जाना कि एक अच्छा वर्कआउट सेशन कितनी देर का होना चाहिए और कौन-कौन सी सावधानियां रखना चाहिए? तो आइए जान लीजिए....

कैसा होना चाहिए वर्कआउट?

सोनू सूद के पर्सनल कोच और कपिल शर्मा, कंगना रनौत जैसे कई सेलेब्स को ट्रेनिंग देने वाले कोच योगश भटेजा ने Aajtak.in को बताया, 'आजकल के यंगस्टर्स सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं और वहां पर कोई भी नौसिखिए की बात को मानकर वर्कआउट और डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो कि पूरी तरह गलत है. लड़के के मामले की बात करें तो उसकी बॉडी डिहाइड्रेट थी और उसे पहले भी कुछ कॉम्प्लीकेशंस रहे होंगे. हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही वर्कआउट करें और सोशल मीडिया या किसी दोस्त को देखकर अपना शरीर बर्बाद न करें. हमेशा अपनी क्षमता जानने के बाद ही वर्कआउट शुरू करें नहीं तो आपको भविष्य में परेशानियां झलने पड़ सकती हैं.'



'साथ ही ध्यान रखें की आपकी बॉडी वेल रेस्टेड हो और हाइड्रेट भी रहे. वहीं वर्कआउट से पहले LFT, KFT, TFT, Lipid Profile, ECG और Urin Culture टेस्ट कराकर अपने कोच को जरूर बताएं वो आपको आपकी बॉडी के मुताबिक, सही वर्कआउट रूटीन तैयार कर पाएगा.'

कार्तिक आर्यन, ईशान खट्टर, शाहिद कपूर के कोच रहे समीर जौरा ने बताया, 'वर्कआउट को यदि सही तरीके से किया जाए तो यह बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है ना कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है. आज के समय में लोग घंटों-घंटों तक वर्कआउट करते हैं और रेस्ट नहीं करते. इससे रिकवरी नहीं होती और मसल्स लॉस होने लगता है. इसलिए कोई भी बिना सर्टिफाइड कोच की सलाह के बिना वर्कआउट ना करे. वह आपकी जरूरत और इंटेंसिटी के मुताबिक वर्कआउट प्लान करके देंगे ताकि आपको कोई इंजुरी ना हो. वर्कआउट के समय पानी जरूर पीते रहें ताकि बॉडी डिहाइड्रेट रहे.'

ऋतिक रोशन, श्वेता तिवारी, आयुष शर्मा के कोच रहे प्रसाद नंदकुमार शिर्के ने बताया, 'हमेशा वर्कआउट के समय ही नहीं दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. यदि आप AC में बैठते हैं तो पानी की अधिक जरूरत पढ़ सकती है. किसी के लिए भी वर्कआउट की इंटेंसिटी अलग-अलग हो सकती है लेकिन ध्यान रखें आप हमेशा अपनी हार्ट रेट को भी मॉनिटर करते चलें. इसके लिए 220-उम्र. इस फॉर्मूले को अपनाएं. ये आपकी अधिकतम हार्ट रेट रहना चाहिए. अगर आपकी हार्ट रेट इससे अधिक जा रही है तो आपको इतना अधिक इंटेंस वर्कआउट नहीं करना चाहिए. नॉर्मल इंसान के लिए 45 मिनट का वर्कआउट भी काफी होता है लेकिन यदि आप एथलीट नहीं हैं तो एक्सपर्ट के अंडर में रहकर वर्कआउट करना ही सही होगा.'

