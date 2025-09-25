scorecardresearch
 

Navratri Special Sabudana Paratha: व्रत में बनाएं स्वादिष्ट और मुलायम साबूदाना पराठा, मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने बताया आसान तरीका

Navratri Special Sabudana Paratha: नवरात्रि के व्रत के दौरान साबूदाना का इस्तेमाल बहुत किया जाता है. मास्टशेफ पंकज भदौरिया की इस आसान रेसिपी ने मुलायम और स्वादिष्ट रेशमी साबूदाना पराठा बनाने की आसान रेसिपी बताई है. इसे दही, चटनी या अपनी पसंदीदा सब्जी के साथ खा सकते हैं.

नवरात्रि में उपवास को बनाए मास्टरशेफ पंकज भदौरिया का साबूदाना पराठा (Photo: AI Generated/Instagram@masterchefpankajbhadouria)
नवरात्रि में उपवास को बनाए मास्टरशेफ पंकज भदौरिया का साबूदाना पराठा (Photo: AI Generated/Instagram@masterchefpankajbhadouria)

नवरात्रि के पावन पर्व पर लोग उपवास/व्रत रखते हैं. देवी दुर्गा के सभी भक्त उपवास को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में करते हैं. इस समय में शरीर को ऐसे खाने की जरूरत होती है जो हल्का और स्वादिष्ट  होने के साथ-साथ उपवास के अनुकूल भी हो. ऐसे में व्रत के दौरान साबूदाना खूब खाया जाता है. इससे बने व्यंजन ना केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि बहुत हल्के भी होते है. आपने साबूदाना वड़ा से लेकर साबूदाने से बनी खिचड़ी को जरूर खाई होगी, लेकिन आज हम आपको मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की साबूदाना से बनी एक खास रेसिपी बताने वाले हैं. ये रेसिपी है रेशमी साबूदाना पराठा, जो बहुत ही मुलायम और स्वादिष्ट होता है. चलिए बिना देर किए जानते हैं.

इंग्रेडिएंट्स:

1 कप साबूदाना
1 बड़ा उबला आलू
1 बड़ा चम्मच कटा हरा धनिया
1/2 छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक
1/2 छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च
1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
1/2 छोटा चम्मच जीरा
जरूरत अनुसार घी
स्वादानुसार सेंधा नमक

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MasterChef Pankaj Bhadouria (@masterchefpankajbhadouria)

बनाने का तरीका:

1. इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में साबूदाना डालें और मध्यम आंच पर 3-4 मिनट तक चलाते हुए भूनें. हल्की खुशबू आने लगे तो इसे उतार लें. इससे साबूदाना का कच्चा स्वाद चला जाएगा.

2. साबूदाना के भुनने के बाद उसे थोड़ा ठंडा होने दें. फिर मिक्सर या ब्लेंडर में डालकर उसका बारीक पाउडर बना लें.

3. आब एक बड़े बर्तन में कद्दूकस किया हुआ उबला आलू, साबूदाना पाउडर और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालें. धीरे-धीरे पानी डालते हुए सबको मिलाकर सॉफ्ट आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा बहुत चिपचिपा न हो.

4. आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं. बेलन से हर लोई को पराठे की तरह बेल लें. तवा गरम करें और पराठे को दोनों तरफ हल्का सा तेल या घी लगाकर सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक पकाएं.

5. ये स्वादिष्ट साबूदाना पराठे दही, चटनी या अपनी पसंदीदा सब्जी के साथ गरमागरम परोसें.
 

