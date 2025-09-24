Navratri Special Snacks: नवरात्रि में 10 मिनट में बनाएं हेल्दी-टेस्टी मखाना चाट, व्रत में पेट रहेगा भरा और दिल खुश

क्या आप नवरात्रि के समय पर कम कैलोरी वाला और स्वाद से भरपूर नाश्ता ढूंढ रहे हैं? तो आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं, जो आपको अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी. ये रेसिपी है मखाना चाट, जो आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है. चाहे आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हों या बस हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हों, यह झटपट बनने वाली रेसिपी एक बढ़िया ऑप्शन है. इसमें भुने हुए मखाने, फ्रेश सब्जियां, व्रत वाली हरी चटनी और नींबू का रस डालकर मजेदार स्वाद मिलता है. ये ना केवल हेल्दी है, बल्कि आपका पेट भी लंबे समय तक भरा हुआ रखती है. तो इसकी आसान रेसिपी जानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि आप कैसे झटपट मखाना चाट बना सकते हैं.

इंग्रेडिएंट्स:

2 कप मखाना

2 बड़े चम्मच मूंगफली (सूखी भुनी हुई)

1 बारीक कटा हुआ छोटा खीरा

1 बारीक कटा हुआ छोटा टमाटर

1 कटा हुआ उबला आलू

1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

2 बड़ा चम्मच ताजा कटा हरा धनिया

1 छोटा चम्मच नींबू का रस

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार सेंधा नमक

भूनने के लिए 1 छोटा चम्मच घी

हरी चटनी के लिए

मुट्ठी भर ताजा हरा धनिया

अदरक का 1 छोटा टुकड़ा

1 हरी मिर्च

1 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली

2 बड़े चम्मच दही

स्वादानुसार सेंधा नमक

2-3 बड़े चम्मच पानी

बनाने का तरीका:

1. सबसे पहले मुट्ठी भर मूंगफली को क्रिस्पी होने तक सूखा भून लें. जब वो अच्छे से भुन जाएं तो उन्हें अलग रख दें. अब थोड़े से घी में मखानों को हल्का और कुरकुरा होने तक भूनें.

2. एक ब्लेंडर में हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और भुनी हुई मूंगफली मिलाएं. एक चम्मच दही, एक चुटकी सेंधा नमक और थोड़ा पानी डालें. हरी चटनी बनाने के लिए इसे स्मूद होने तक ब्लेंड करें.

3. एक बड़े कटोरे में बारीक कटा हुआ खीरा, टमाटर (अगर व्रत में खाते हों तो), उबले आलू और हरी मिर्च डालें. ताजा नींबू का रस निचोड़ें, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़कें और सेंधा नमक डालें. एक मुट्ठी कटा हरा धनिया डालें और अच्छी तरह मिलाएं.

4. अब भुने हुए मखाने और मूंगफली डालें. हरी चटनी छिड़कें और अच्छी तरह मिलाएं. आपकी मसालेदार, तीखी और क्रिसपी मखाना भेल परोसने के लिए तैयार है.

