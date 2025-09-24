scorecardresearch
 

Feedback

Navratri Special Snacks: नवरात्रि में 10 मिनट में बनाएं हेल्दी-टेस्टी मखाना चाट, व्रत में पेट रहेगा भरा और दिल खुश

Navratri Special Snacks: इस आसान 10 मिनट में बनने वाली मखाना चाट रेसिपी से आप अपने नवरात्रि व्रत को स्वादिष्ट और हेल्दी बना सकते हैं. इसमें भुने हुए मखाने, फ्रेश सब्जियां और व्रत के अनुसार हरी चटनी होती है. यह नाश्ता कम कैलोरी वाला और क्रिस्पी होता है. व्रत के दौरान या शाम के हल्के नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

Advertisement
X
मखाना चाट आपको स्वाद देने के साथ ही पूरे दिन एक्टिव भी रखती है. (Photo: AI Generated)
मखाना चाट आपको स्वाद देने के साथ ही पूरे दिन एक्टिव भी रखती है. (Photo: AI Generated)

क्या आप नवरात्रि के समय पर कम कैलोरी वाला और स्वाद से भरपूर नाश्ता ढूंढ रहे हैं? तो आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं, जो आपको अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी. ये रेसिपी है मखाना चाट, जो आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है. चाहे आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हों या बस हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हों, यह झटपट बनने वाली रेसिपी एक बढ़िया ऑप्शन है. इसमें भुने हुए मखाने, फ्रेश सब्जियां, व्रत वाली हरी चटनी और नींबू का रस डालकर मजेदार स्वाद मिलता है. ये ना केवल हेल्दी है, बल्कि आपका पेट भी लंबे समय तक भरा हुआ रखती है. तो इसकी आसान रेसिपी जानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि आप कैसे झटपट मखाना चाट बना सकते हैं.

इंग्रेडिएंट्स:

2 कप मखाना
2 बड़े चम्मच मूंगफली (सूखी भुनी हुई)
1 बारीक कटा हुआ छोटा खीरा 
1 बारीक कटा हुआ छोटा टमाटर
1 कटा हुआ उबला आलू 
1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च 
2 बड़ा चम्मच ताजा कटा हरा धनिया 
1 छोटा चम्मच नींबू का रस
आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर  
स्वादानुसार सेंधा नमक 
भूनने के लिए 1 छोटा चम्मच घी

सम्बंधित ख़बरें

Katrina Kaif Trainer Fitness Tips
कटरीना कैफ की ट्रेनर ने बताया 10 मिनट में बन सकते हैं फिट! रोजाना करें ये काम 
Janhvi Kapoor Sridevi (Photo: Instagram/@yogenshah_s)
'होमबाउंड' प्रीमियर पर मां श्रीदेवी की साड़ी पहन छाईं जाह्नवी कपूर, PHOTOS 
Navratri Special Momos (Photo: AI Generated)
नवरात्र में भी लें मोमोज का मजा! साबूदाना से झटपट तैयार करें व्रत वाले Momos  
Navratri Fasting Meal Weight loss
Navratri special: वजन घटाने के लिए नवरात्र व्रत में खाएं ये 7 चीजें, बिना कमजोरी के घट सकता है वजन 
navratre diet food mistakes to avoid
Navratri Vrat Diet Mistakes: न करें ये 5 गलतियां 

हरी चटनी के लिए

मुट्ठी भर ताजा हरा धनिया
अदरक का 1 छोटा टुकड़ा
1 हरी मिर्च
1 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली
2 बड़े चम्मच दही
स्वादानुसार सेंधा नमक 
2-3 बड़े चम्मच पानी 

बनाने का तरीका:

1. सबसे पहले मुट्ठी भर मूंगफली को क्रिस्पी होने तक सूखा भून लें. जब वो अच्छे से भुन जाएं तो उन्हें अलग रख दें. अब थोड़े से घी में मखानों को हल्का और कुरकुरा होने तक भूनें.

Advertisement

2. एक ब्लेंडर में हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और भुनी हुई मूंगफली मिलाएं. एक चम्मच दही, एक चुटकी सेंधा नमक और थोड़ा पानी डालें. हरी चटनी बनाने के लिए इसे स्मूद होने तक ब्लेंड करें.

3. एक बड़े कटोरे में बारीक कटा हुआ खीरा, टमाटर (अगर व्रत में खाते हों तो), उबले आलू और हरी मिर्च डालें. ताजा नींबू का रस निचोड़ें, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़कें और सेंधा नमक डालें. एक मुट्ठी कटा हरा धनिया डालें और अच्छी तरह मिलाएं.

4. अब भुने हुए मखाने और मूंगफली डालें. हरी चटनी छिड़कें और अच्छी तरह मिलाएं. आपकी मसालेदार, तीखी और क्रिसपी मखाना भेल परोसने के लिए तैयार है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement