Shardiya Navratri Recipe: नवरात्र व्रत में बनाएं कच्चे केले के हेल्दी कटलेट, मिनटों में तैयार होगा स्वादिष्ट स्नैक

Shardiya Navratri Recipe: शारदीय नवरात्र का त्योहार आज से शुरू हो चुका है. नौ दिन चलने वाले इस त्योहार में देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है. मां की भक्ति से पूजा करने के लिए 9 दिनों तक भक्त व्रत रखते हैं और इस दौरान तरह-तरह के पकवान भी बनाते हैं. लेकिन, कई लोग ऐसे स्नैक्स पसंद करते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी हों. ऐसा ही एक नाश्ता है कच्चे केले से बने कटलेट होते हैं. कच्चे केले के साथ ही इसमें आलू और मसालों डाले जाते हैं, जो इसे और ज्यादा स्वादिष्ट बना देता है. आज हम आपको नवरात्रि के इस स्वादिष्ट स्नैक की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं.
इंग्रेडिएंट्स:
3-4 कच्चे केले (केले)
2-3 उबले आलू
स्वादानुसार नमक और काली मिर्च
2 बड़े चम्मच कटा हुआ ताजा हरा धनिया
2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
तेल (ग्रीस करने और तलने के लिए)
बनाने का तरीका:
1. कच्चे केले के कटलेट्स बनाने के लिए आलू को अच्छी तरह उबाल लें. फिर छीलकर अच्छे से मैश करें. इसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च, बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया डालें. सब चीजें अच्छे से मिला लें ताकि एक मसालेदार मिक्स तैयार हो जाए.
2. कच्चे केलों को भी उबालें. जब ये उबल जाएं तो इन्हें छीलें और मैश करें. स्वादानुसार नमक और काली मिर्च डालें.
3. तेल लगे हाथों से आलू के मिक्स की छोटी-छोटी गोलियां बना लें. यही गोलियां कटलेट के अंदर भरने के लिए हैं.
4. मैश किए हुए कच्चे केले का थोड़ा सा हिस्सा लें, उसे हल्का चपटा करें. उसके बीच में आलू की एक गोली रखें और किनारे बंद करके टिक्की जैसा बना दें.
5. कड़ाही में तेल गरम करें. कटलेट को धीरे-धीरे तेल में डालें और दोनों तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई करें. फिर एक्स्ट्रा तेल हटाने के लिए इन्हें पेपर टॉवल पर रख दें.