सलमान खान की हीरोइन भाग्यश्री ने दी हेल्दी किचन टिप, पेट और मन दोनों रहेंगे खुश

सलमान खान की फिल्म 'मैंने प्यार किया' से घर-घर मशहूर हुईं एक्ट्रेस भाग्यश्री 56 साल की हो गई हैं लेकिन उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है. वो अपनी उम्र से 20 साल छोटी नजर आती हैं. भाग्यश्री की सुंदरता और फिटनेस का राज डाइट, अनुशासित जीवनशैली और घरेलू नुस्खे हैं. भाग्यश्री इंस्टाग्राम पर 'ट्यूसडे टिप विद बी' नाम की सीरीज में अपने फैन्स के साथ स्किन, बाल और शरीर को फायदा पहुंचाने वाले कई घरेलू नुस्खे शेयर भी करती रहती हैं. इसके अलावा वो अपनी सीरीज में हेल्दी रेसिपीज, डाइट और वर्कआउट से जुड़े वीडियो भी शेयर करती हैं.

उन्होंने हाल ही में किचन से जुड़ा एक बेहद काम का टिप शेयर किया जो आपके काफी काम आ सकता है. उन्होंने अपने वीडियो में बताया, 'जब लगे जोरों से भूख या अचानक मेहमान आ जाएं चाय पर तो रखना मेरी ट्यूसडे टिप दिमाग में.'

इसके बाद उन्होंने वीडियो में एक बेहतरीन मसाले की रेसिपी शेयर की जिसमें उन्होंने धनिया, जीरा, राई कश्मीरी मिर्च को लिया और बिना तेल के उसे तवे पर हल्का भूनना शुरू कर दिया.

भाग्यश्री आगे बताती हैं, करी पत्ता को तवे या कड़ाही पर हल्की आंच में ड्राई रोस्ट यानी भून लेना है. जब तक ये बिलकुल कुरकुरा ना हो जाए. इसके बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए. इसके साथ मिक्सर में डालिए भुनी हुई उड़द की दाल और थोड़ा सा तिल. इसके साथ स्वादानुसार नमक, इसे आप बॉटल में डालकर स्टोर कर सकते हैं. इसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी मर्जी हो.

वो कहती हैं कि इस मसाले को आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप सिंपल से आलू को घी में तलकर ऊपर से ये मसाला डाल दें या फिर आप उबली हुई शकरकंदी के ऊपर भी इसे छिड़कर खा सकती हैं. ऊपर से धनिया डालकर आपके लिए यमी स्नैक तैयार है.

भाग्यश्री के किचन टिप से कैसे उठाएं फायदा

भाग्यश्री के इस सिंपल टिप से आप साधारण खाने में मिलाकर उसका रेगुलर टेस्ट बदल सकते हैं, उसे जायकेदार बना सकते हैं. इसके अलावा अगर आप इस मसाले को सलाद, चाट, पराठा या किसी भी डिश के ऊपर छिड़केंगी तो आपके घर के लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे.

इतना ही नहीं अगर आप इस रेसिपी पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि आपको कई हेल्थ बेनेफिट्स भी देगी. जैसे इसमें धनिया, जीरा, राई कश्मीरी मिर्च को लिया गया है. आपको बता दें कि सूखा धनिया और जीरा एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं जो आपकी इम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, ये आपकी स्किन को इंप्रूव करते हैं, पाचन सुधारते हैं और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं.

इसके अलावा राई पाचन से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है, कश्मीरी मिर्च भी एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होती है जिससे दिल की सेहत दुरुस्त रहती है, साथ ही वजन घटाने में मदद मिलती है.

उड़द की दाल में प्रोटीन, कैलोरी अधिक और फैट कम होता है जो आपको अपनी मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करती है.

तिल कैल्शियम,मैग्नीशियम और फाइबर का बढ़िया स्रोत होता है जो हड्डियों को मजबूत, पाचन में सुधार और वजन घटाने में मदद करता है.

वहीं, करी पत्ता भी गुणों का खजाना है. इसमें डाइजेशन में सुधार करने, डायबिटीज, बैड कोलेस्ट्रॉल, दिल हृदय और दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन (खासकर ए, बी और सी), आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज पाए जाते हैं. ये त्वचा व बालों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है.

---- समाप्त ----