Navratri Special Recipes: इस नवरात्रि ट्राई करें मखाना खीर और शकरकंदी हलवा, व्रत में घोल देंगी मिठास

Navratri Special Recipes: नवरात्रि व्रत में हेल्दी और स्वादिष्ट मिठाई बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो आपको मलाईदार मखाना खीर और शकरकंदी-सिंघाड़े का हलवा जरूर ट्राई करना चाहिए. ये दो आसान सात्विक रेसिपी त्योहार में मिठास घोलने का काम कर सकती हैं.

मलाईदार मखाना खीर और शकरकंदी-सिंघाड़ा हलवा बनाने में बहुत आसान होता है. (Photo: AI Generated)
नवरात्रि भक्ति, डांस और स्वादिष्ट खाने का त्योहार है. कई लोग इन दिनों व्रत रखते हैं और सिर्फ सात्विक (शुद्ध और हल्का) खाना खाते हैं. लेकिन बहुत से लोग व्रत का खाना खाकर कभी-कभार बोर हो जाते हैं और उन्हें ये खाना बोरिंग लगने लगता है. लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए! थोड़ी क्रिएटिविटी से आप ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं जो हेल्दी भी हों, स्वाद से भरपूर हों और त्योहार-व्रत के माहौल को खास बना दें. आज हम आपको ऐसी ही दो रेसिपी बताने वाले हैं, जो नवरात्रों में आपके व्रत में मिठास और हेल्थ दोनों घोलने का काम करेंगी. इस नवरात्रि ये दो रेसिपी जरूर ट्राई करें. चलिए जानते हैं. 

1. मलाईदार मखाना खीर

इंग्रेडिएंट्स:

1 कप मखाना 
2 कप दूध (डेयरी या प्लांट-बेस्ड)
¼ कप चीनी (स्वादानुसार)
¼ छोटा चम्मच इलायची पाउडर
1 बड़ा चम्मच घी
1 बड़ा चम्मच कटे हुए मेवे (बादाम या पिस्ता)
1 बड़ा चम्मच किशमिश (वैकल्पिक)

बनाने का तरीका:

1. इसे बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाही में घी गरम करें. उसमें मखाने डालकर हल्का गोल्डन और क्रिस्पी होने तक भूनें.

2. अब इन मखानों को ठंडा होने दें और बाद में मिक्सर में डालकर इन्हें दरदरा पीस लें.

3. इसके बाद दूसरे पैन में दूध उबालें. जब दूध उबल जाए तब पिसे हुए मखाने डालें.

4. धीमी आंच पर इसे पकाएं. हालांकि, ध्यान रखें कि आप बार-बार उसे चलाते रहें. अगर चलाएंगे नहीं तो खीर नीचे से लग सकती है. जब तक खीर गाढ़ी न हो जाए तब तक उसे पकाएं.

5. चीनी, इलायची पाउडर और मेवे डालकर 2-3 मिनट और पकाएं. ऊपर से किशमिश और ड्राई फ्रूट्स सजाकर गरम या ठंडा परोसें.

2. शकरकंदी-सिंघाड़ा हलवा

इंग्रेडिएंट्स:

2 मीडियम साइज की उबली हुई शकरकंद 
6 बड़े चम्मच घी
60 ग्राम गुड़ पाउडर (या शहद)
½ छोटा चम्मच इलायची पाउडर
100 ग्राम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और किशमिश
50 ग्राम सिंघाड़े का आटा
300 मिली. गर्म पानी
गार्निश के लिए कुटे हुए भुने मखाने और कुछ केसर के रेशे (गर्म दूध में भिगोए हुए)

बनाने का तरीका:

1. भारी तले वाली कड़ाही में घी गरम करें. सिंघाड़े का आटा डालकर गोल्डन और खुशबूदार होने तक भूनें.

2. धीरे-धीरे गर्म पानी डालें. फिर गुड़ (या शहद) डालकर मिलाएं. पानी सोखने और मिश्रण गाढ़ा होने तक पकाएं.

3. अब उबला और मैश किया हुआ शकरकंद डालें और इसे अच्छी तरह मिलाएं.

4. तब तक पकाएं जब तक हलवा कड़ाही के किनारों से अलग न होने लगे. इसके बाद इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और किशमिश डालें.

5. परोसने से पहले ऊपर से कुटे और भुन् हुए मखाने और केसर वाला दूध डालें.

