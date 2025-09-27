scorecardresearch
 

Navratri Special Recipes: नवरात्रि व्रत में बनाएं ये 2 मजेदार और आसान रेसिपी, पौष्टिकता के साथ मिलेगा भरपूर स्वाद

Navratri Special Recipes: 2 आसान और स्वादिष्ट व्रत-उपवास रेसिपीज के साथ नवरात्रि के व्रतों को आप मजेदार बना सकते हैं. वराई पुलाव और बेलामृत शरबत आपको स्वाद के साथ पौष्टिकता भी देंगे.

वराई पुलाव और बेलामृत शरबत बहुत ही हल्के होते हैं. (Photo: AI Generated)
नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है, जिसमें पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि उपवास भी किया जाता है. इस दौरान लोग हल्का, पौष्टिक और स्वादिष्ट फूड्स खाना पसंद करते हैं. अगर आप सही व्यंजन खाते हैं, तो वो आपके व्रत के दिनों को मजेदार बना देते हैं और आपको पूरे दिन एनर्जी भी देते हैं. अगर आप हर बार वही साबूदाना खिचड़ी या फलों का सलाद खाकर बोर हो चुके हैं, तो इन दो अलग और स्वादिष्ट रेसिपीज को जरूर आजमाएं. आज हम आपको दो ऐसी रेसिपी बताने वाले हैं, जिनसे आपका व्रत वाला खाना भी मजेदार और स्वाद से भरपूर बन जाएगा. दोनों ही रेसिपी बनाने में आसान, खाने में बेहद स्वादिष्ट और आपके व्रत वाले मेनू को खास बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं.

वराई पुलाव

इंग्रेडिएंट्स:
200 ग्राम वरई (भागर/सामक चावल)
10 ग्राम हरी मिर्च
20 ग्राम मूंगफली
20 ग्राम काजू
20 ग्राम बादाम
30 ग्राम अनार के दाने (गार्निश के लिए)
1 छोटा चम्मच सेंधा नमक
350 मिलीलीटर दूध
40 मिलीलीटर घी

बनाने का तरीका:

1. वरई (सामक चावल) को एक बारीक छलनी में डालकर बहते पानी से अच्छी तरह धो लें. फिर पानी निकालकर अलग रख दें.

2. कड़ाही में मीडियम आंच पर घी गरम करें. उसमें हरी मिर्च, मूंगफली, बादाम और काजू डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें.

3. अब धुली हुई वरई और आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक डालें. फिर दूध डालकर हल्के से मिलाएं.

4. कड़ाही को ढक्कन से ढकें और धीमी आंच पर करीब 10 मिनट पकाएं, जब तक दाने नरम ना हो जाएं और दूध पूरी तरह सूख ना जाए.

5. इसके बाद गैस बंद कर दें और 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें. फिर कांटे की मदद से पुलाव को हल्के से फुलाएं. ऊपर से अनार के दाने और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर सर्व करें.

बेलामृत शरबत

इंग्रेडिएंट्स:
1 पका हुआ बेल का फल
1 पैशन फ्रूट
20 मिली फ्रेश नींबू का रस
25 मिली कच्चा शहद सिरप

बनाने का तरीका:

1. सबसे पहले बेल और पैशन फ्रूट का गूदा निकाल लें.

2. एक शेकर (या ढक्कन वाले बड़े जार) में गूदा, नींबू का रस और शहद की चाशनी डालें.

3. इसमें बर्फ डालकर अच्छी तरह हिला लें.

4. अब इस मिक्स को छानकर बर्फ से भरे लंबे गिलास में डालें. ऊपर से नींबू का टुकड़ा या पुदीने की पत्ती से सजाएं और ठंडा-ठंडा परोसें.

---- समाप्त ----
