Janmashtami 2025 Bhog: जन्माष्टमी पर बनाएं भगवान कृष्ण के पसंदीदा ये 2 खास प्रसाद, मिनटों में तैयार

दुनियाभर में फैले कृष्ण भक्तों के लिए सबसे खास दिन आने वाला. हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी की. इस बार 15 अगस्त और 16 अगस्त को भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाएगा. ये खुशी और भक्ति से भरा हुआ त्योहार है, जिसे सभी बहुत धूमधाम से मनाते है. इस दिन जहां सभी लोग पूरे मन से भगवान की पूजा करते हैं, वहीं भगवान के लिए कई तरह के भोग भी बनाए जाते हैं.

अपने हाथों से भगवान का भोग बनाना सभी के लिए जन्माष्टमी का सबसे खास पल होता है. सभी घर कई तरह के खास पकवानों की खुशबू से महक जाते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए 3 खास प्रसाद रेसिपीज लाए हैं, जो बहुत स्वादिष्ट हैं.

1. धनिया पंजीरी

धनिया पंजीरी जन्माष्टमी पर बनाया जाने वाला एक विशेष प्रसाद है, जिसे भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है और फिर व्रत खोलने के बाद खाया जाता है. यह स्वाद और गुणों से भरपूर एक हेल्दी प्रसाद है.

बनाने का तरीका:

1.एक कड़ाही में आधा कप घी गरम करें.

2. एक कप धनिया पाउडर डालें और धीमी आंच पर सुनहरा होने और अच्छी खुशबू आने तक भूनें.

3. लगभग एक चौथाई कप कटे हुए ड्राई फूट्स जैसे काजू, बादाम और किशमिश मिलाए. मीडियम आंच पर 3 मिनट तक भूनें.

Advertisement

4. आप इसमें थोड़ा सूखा नारियल और कटा हुआ मखाना डालकर भी भून सकते हैं.

5. अब इस मिक्स को थोड़ा ठंडा होने दें. एक दूसरे कटोरे में आधा कप चीनी और एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर मिलाएं, फिर इसे भुने हुए मिश्रण में मिलाएं. आपकी धनिया पंजीरी तैयार है.

2. मखाना पाग

मखाना पाग जन्माष्टमी का एक मशहूर प्रसाद है. मखाना कैल्शियम का एक बड़ा सोर्स है और माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण के पसंदीदा नाश्ते में से एक है.

बनाने का तरीका:

1. 50 ग्राम मखाना लें और सभी को 4-5 छोटे टुकड़ों में काट लें.

2. एक कड़ाही में 150 ग्राम घी गरम करें.

3. मखाने के टुकड़े डालें और सुनहरा होने तक तलें. तलने के बाद निकालकर अलग रख दें.

4. एक दूसरी कड़ाही में 250 ग्राम चीनी और 80-85 ग्राम पानी डालें. मीडियम आंच पर, हल्के सुनहरे रंग की चिपचिपी चाशनी बनने तक, चलाते हुए पकाएं.

5. आंच बंद कर दें, तले हुए मखाने चाशनी में डालें और अच्छी तरह मिलाएं ताकि हर टुकड़ा चाशनी में लिपट जाए. इसे लगभग 2 घंटे तक ठंडा होने दें और फिर प्रसाद के रूप में भगवान कृष्ण को चढ़ाएं.



---- समाप्त ----