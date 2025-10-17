दिवाली में घर पर बनाएं टेस्टी-हेल्दी खस्ता मूंग दाल समोसे, झटपट हो जाते हैं तैयार

दीपावली रोशनी और प्यार का त्योहार है. दिवाली पर जब घर में मेहमान आते हैं तो सबको कुछ स्पेशल और टेस्टी खाने की उम्मीद होती है. इस दिन मिठाइयों के अलावा लोग टेस्टी स्नैक्स भी बनाते हैं.

आलू समोसा तो आप अक्सर ही खाते हैं, लेकिन इस बार दिवाली पर आप अपने मेहमानों के लिए क्रिप्सी और मसालेदार मूंग दाल समोसा ट्राई कर सकती हैं. घर पर बनाए मूंग दाल के समोसे टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी होते हैं, मूंग दाल डाइजेशन में भी आसान होती है, इसलिए इसे खाने के बाद आपको आलू समोसे खाने के बाद होने वाली पेट फूलने की समस्या नहीं होगी. आज हम आपको मूंग दाल समोसा बनाने की आसान रेसिपी बताने वाले हैं.

बाहरी लेयर के लिए इंग्रेडिएंट्स

मैदा

नमक

अजवाइन

तेल

पानी

फिलिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स

मूंग दाल

हरी मिर्च

अदरक

सौंफ

धनिया पाउडर

गरम मसाला

मूंग दाल समोसा बनाने का तरीका

आटा तैयार करें: सबसे पहले एक बर्तन में मैदा लीजिए, उसमें अजवाइन, तेल और नमक डाल लीजिए. फिर उसे हाथों से अच्छी तरह से पानी डालकर मिलाएं और टाइट आटा गूंधकर उसे 15 मिनट के लिए ढककर साइड में रख दीजिए.

मूंग दाल की फिलिंग बनाएं: कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें. उसमें सौंफ, अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें.अब मूंग दाल डालें और 5–7 मिनट तक चलाते हुए भूनें.उसके बाद उसमें सारे सूखे मसाले डालें और तब तक भूनें जब तक दाल का पानी सूख न जाए.इसके बाद आप फिलिंग को कुछ समय के लिए ठंडा होने दें.

समोसा बनाना: आटे की छोटी लोई लेकर बेलें. आधा काटें और कोन का आकार दें.उसमें मूंग दाल की फिलिंग भरें और किनारे सील कर दें. सारे समोसे इसी तरह तैयार करने के बाद आप कड़ाही में तेल गर्म कर लीजिए और धीमी आंच पर समोसे तलें. जब तक वो गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं.

उसके बाद गरमागरम समोसे हरी चटनी या इमली की मीठी चटनी के साथ परोसें. आप चाहें तो इनके साथ आप चाय भी बना सकते हैं, क्योंकि चाय के साथ समोसे का मजा डबल हो जाता है.



