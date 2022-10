वोदका मार्टिनी क्या है, जिसे जेम्स बॉन्ड ने बना दिया दुनिया भर में मशहूर

What is Vodka Martini: बॉन्ड 20वीं सदी के मध्य से आज तक फिल्मी पर्दे पर मयखानों में वोदका मार्टिनी (vodka martini) मांगते नजर आते हैं. साथ ही एक हिदायत भी देते हैं-''शेकेन नॉट स्टर्ड (shaken not stirred).'' इस ड्रिंक की लोकप्रियता कुछ ऐसी है कि यह फिल्मी पर्दे से उतरकर लोगों के ड्रिंक्स ऑर्डर में शामिल हो चुका है. आइए जानते हैं क्या है वोदका मार्टिनी.

एक्टर डेनियल क्रेग ने कई फिल्मों में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया है.