Tava Naan: घर पर आसानी से ऐसे तैयार करें रेस्टोरेंट जैसी नान, ये रही रेसिपी

Tava Naan Recipe: अगर आप नान खाने के शौकीन हैं तो अब आपको रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है. घर पर ही आप बड़ी आसानी से तवा या कुकर का प्रयोग करके नान बना सकते हैं. इसको बनाना बहुत आसान है. आइए जानते हैं घर पर तवा नान कैसे बनाई जाए.

Naan Ingredients: सामग्री

3 कप मैदा

1 बड़ा चम्मच तेल

2 बड़े चम्मच मक्खन

आधा कप ताजा दही

नमक स्वादानुसार

आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा (सोडा-बाइकार्ब)

गूंदने के लिए गर्म दूध

सजवाट के लिए

पिघले मक्खन और बारीक कटी धनिया पत्ती को नान पर डालकर सर्व करें.

How To Make Cooker Naan at Home: नान बनाने की विधि: