Protein rich diet: प्रोटीन की कमी से शरीर हो रहा है कमजोर? डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें

अगर आप फिट रहना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं या वजन कम करना चाहते हैं, तो आपकी डाइट में प्रोटीन होना बेहद जरूरी है. प्रोटीन शरीर को ताकत देने के साथ-साथ मसल्स बनाने, टिश्यू रिपेयर करने और हड्डियों व स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है. साथ ही यह हड्डियों, मसल्स, स्किन और ब्लड का भी अहम हिस्सा है. ऐसे में आज हम जानेंगे कि शरीर में प्रोटीन की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है.

हर मील में लें लीन प्रोटीन

अपने खाने में चिकन ब्रेस्ट, टर्की या फिश जैसे लीन प्रोटीन शामिल करें. इनमें फैट कम होता है और यह ज्यादा कैलोरी दिए बिना अच्छा प्रोटीन देते हैं. लंच और डिनर में ग्रिल्ड चिकन या फिश खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और शरीर को जरूरी पोषण मिलता है. वहीं, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो दाल, चना, क्विनोआ, टोफू और एडामेमे जैसी चीजें खा सकते हैं. सलाद, सूप या करी में दालें और बीन्स डालकर आप आसानी से प्रोटीन की जरूरत पूरी कर सकते हैं.

स्नैक्स में प्रोटीन शामिल करें

भूख लगने पर ग्रीक योगर्ट, नट्स, सीड्स या उबले अंडे खाएं. ये स्नैक्स हेल्दी भी हैं और प्रोटीन से भरपूर भी. जैसे एक मुट्ठी बादाम या थोड़ी पनीर की मात्रा आपको एनर्जी देने और भूख कंट्रोल करने के लिए काफी है.

Advertisement

अंडे को डाइट में जरूर रखें

अंडा सस्ता और आसान प्रोटीन सोर्स है. एक बड़े अंडे में करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है. आप इसे बॉइल, भुर्जी या पोच किसी भी तरह से खा सकते हैं.

डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें

दूध, दही और पनीर प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं. खासतौर पर ग्रीक योगर्ट, जिसमें एक सर्विंग में 10-12 ग्राम प्रोटीन होता है. दही स्मूदी में डालें या दूध का एक गिलास रोज पिएं, इससे हड्डियां भी मजबूत रहेंगी और प्रोटीन की कमी भी पूरी होगी.

प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट्स लें

अगर खाने से पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, तो व्हे प्रोटीन, केसिन या प्लांट-बेस्ड प्रोटीन पाउडर स्मूदी या शेक में मिलाकर ले सकते हैं. यह खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें ज्यादा फिजिकल वर्क करना होता है.

---- समाप्त ----