शरीर की सूजन को करना चाहते हैं कम? इस नेचुरल ड्रिंक से मिलेगी मदद

क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एक आसान और नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक बनाया जा सकता है, जिसमें हल्दी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और घी या नारियल तेल शामिल हैं. यह ड्रिंक सूजन को कम करने, पाचन तंत्र को मजबूत करने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

natural detox drink to reduce chronic inflammation (photo: gemini generated)
आजकल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. यह समस्या अक्सर देखी नहीं जाती, लेकिन यह शरीर के अंदर धीरे-धीरे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है. पुरानी सूजन (क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन) के कारण पाचन संबंधी परेशानियां, जोड़ों में दर्द, थकान जैसी सामान्य शिकायतें हो सकती हैं. लंबे समय तक यह समस्या हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसे गंभीर रोगों का भी कारण बन सकती है.

हम आपको एक ऐसा आसान और नेचुरल उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सूजन से लड़ने में मदद करता है, साथ ही पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाता है. हम आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बनाने में सिर्फ 5 चीजों की जरूरत होती है.

इंफ्लेमेशन कम करती है ये डिटॉक्स ड्रिंक

इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले एक कप गर्म पानी लें. इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर या ताजा हल्दी डालें. इसके बाद आधा चम्मच ताजा अदरक या एक चौथाई चम्मच सूखा हुआ अदरक मिलाएं. फिर थोड़ा सा काली मिर्च और एक चौथाई चम्मच दालचीनी डालें. जब यह मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए, तब इसमें घी या नारियल तेल मिलाएं. इसे गर्मागर्म पीना सबसे अच्छा होता है, खासकर शाम को या वर्कआउट के बाद.

हल्दी में मौजूद नेचुरल कंपाउंड करक्यूमिन इंफ्लेमेशन कम करने में मदद करता है. अदरक के अंदर जिंजरोल नामक तत्व होते हैं जो पाचन तंत्र को आराम देते हैं और सूजन कम करते हैं. काली मिर्च में पिपरिन होता है, जो करक्यूमिन के अवशोषण को  बढ़ा देता है. दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ब्लड शुगर को बैलेंस रखते हैं और एक्स्ट्रा सुरक्षा प्रदान करते हैं. करक्यूमिन और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स फैट में घुलनशील होते हैं, इन्हें घी या नारियल तेल जैसे हेल्दी फैट्स के साथ लेना शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है. यह कॉम्बिनेशन पाचन तंत्र की भी मदद करता है.

इसके अलावा, हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो नसों को शांत करते हैं , हार्मोन्स का संतुलन बनाते हैं और गहरी नींद में मदद करते हैं. इनमें कद्दू के बीज, केले, और बादाम और कैमोमाइल चाय, गोल्डन बादाम मिल्क शामिल हैं. 

इसके अलावा आप दालचीनी नारियल रिफ्रेशर का सेवन भी कर सकते हैं, जो टी3 हार्मोन को संतुलित करता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है, और कलौंजी अनार कूलर, जो टी3 हार्मोन बढ़ाने और एंटीबॉडी कम करने में सहायक होता है.

लेटेस्ट

