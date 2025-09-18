scorecardresearch
 

Feedback

मोटापा घटाए, चेहरे पर ग्लो लाए! रोज ये एक फल खाने से मिलेंगे 4 'जादुई' फायदे

विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ऐसा फल जिसे खाने से सेहत को कई लाभ मिलते हैं. इस फ्रूट को आप सुपरफूड भी कह सकते हैं, क्योंकि वेट लॉस में भी काम आता है और दिल के लिए भी रामबाण है.

Advertisement
X
पका हुआ कच्चा दोनों तरह से पपीता खाएं. (Photo: AI-generated)
पका हुआ कच्चा दोनों तरह से पपीता खाएं. (Photo: AI-generated)

आजकल हर कोई सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी डाइट पर फोकस करता है, जिसके लिए वो सीड्स, नट्स, फल, हरी सब्जी, ग्रीन टी जैसे तमाम चीजों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं. आज हम आपको एक ऐसे सुपरफूड के बारे में बताने जा रहे हैं जो विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और पाचक एंजाइमों से भरपूर है. उसे खाने से स्किन चमकदार होती है और वजन भी कम होता है, अगर आप इस एक फल को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपकी सेहत को कई लाभ पहुंचता है. 

हेल्दी रहने के लिए लोग तरह-तरह के सुपरफूड्स ढूंढ़ते हैं, लेकिन हम जिस फ्रूट के बारे में बता रहे हैं वो हेल्दी होने के साथ-साथ सस्ता है और आसानी से बाजार में मिल भी जाता है.हम पपीता (Papita) की बात कर रहे हैं,पपीता किसी जादुई फल से कम नहीं है,क्योंकि इसे खाने से बॉडी को कई फायदे मिलते हैं.मीठा और टेस्टी होने के साथ-साथ पपीता कई पोषक तत्वों से भरा है.

वजन घटाने में मददगार

कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर वाला पपीता अगर आप खाते हैं तो ये आपको ओवरईटिंग से बचाता है. पपीता खाने से पेट भरा हुआ लगता है और इसकी वजह से हम बार-बार खाने से बचते हैं. इसलिए वेट लॉस के दौरान पपीता को डाइट में शामिल करना बहुत बेहतर होता है.

सम्बंधित ख़बरें

rusty iron kadhai
जंग लगी कड़ाही चुटकियों में होगी साफ, बिना मेहनत हो जाएगी बिल्कुल नई 
Suhana Khan (Photo: Instagram/@suhanakhan2)
वर्साचे गाउन में छाईं सुहाना खान, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट 
Moongdal Chocolate pancake (Photo: AI Generated)
10 मिनट में बनाएं मूंग दाल चॉकलेट पैनकेक, हेल्दी और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट 
bowl of almonds and a woman measuring her waist
रोज खाएं पानी में भीगे हुए बादाम, तेजी से घटेगा वजन 
Spider control tips
मकड़ियों से मिलेगा छुटकारा, इन छोटी-छोटी बातों का रखें ध्यान 

दिल और ब्लड शुगर के लिए फायदेमंद

पपीते में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है. पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसी वजह से ये शुगर के मरीजों के लिए भी बेहद गुणकारी माना जाता है, वो लोग भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Advertisement

डाइजेशन का रखे ख्याल 

पपीते में पपीन एंजाइम पाए जाते हैं तो खाने को जल्दी और सही तरीके से पचाने में मदद करते हैं, फाइबर की वजह से गैस, एसिडिटी और कब्ज में भी पपीता खाना सही होता है और ये इम्युनिटी को बी मजबूत करता है.

स्किन को दे नेचुरल ग्लो

विटामिन C, लाइकोपीन और बीटा-कैरोटीन ये सब चीजें पपीते में मौजूद होती हैं और इसी वजह से ये स्किन के लिए बहुत गुणकारी है.एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से इसके सेवन से स्किन ग्लोइंग और जवान बनी रहती है और ये झुर्रियां को भी कम करता है. 

कैसे खाएं पपीता?

  • सुबह नाश्ते में ताजे पपीते के टुकड़े खाएं.
  • चाहें तो नींबू निचोड़कर इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं.
  • पपीते को स्मूदी, सलाद या दही के साथ खा सकते हैं.
  • टमाटर, प्याज और हरी धनिया डालकर पपीते की सालसा भी बना सकते हैं.
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement