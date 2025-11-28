Cholesterol का देसी रामबाण उपाय है ये कश्मीरी लहसुन, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया खाने का सही तरीका

kashmiri garlic cholesterol: हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने से दिल की बीमारियों का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है. ऑयली खाना, स्ट्रेस के साथ-साथ जंक फूड खाने की वजह से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, जो हमारे दिल को कमजोर बना रहा है.

अगर आप या आपके परिवार में बैड कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट और ईटफिट247बाय की फाउंडर श्वेता शाह ने एक ऐसा उपाय बताया है, जिसके इस्तेमाल से खराब कोले्स्ट्रॉल शरीर से बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह गुड कोलेस्ट्रॉल ले लेगा.

LDL का दुश्मन है कश्मीरी लहसुन

न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का देसी तरीका बताया है. उन्होंने कहा, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो आप स्टैटिन की जगह इस देसी नुस्खे को आजमा सकते हैं.

श्वेता शाह ने कश्मीरी लहसुन को कोलेस्ट्रॉल के लिए देसी रामबाण उपाय बताया है. कश्मीरी लहसुन को लोग हिमालयी या जम्मू लहसुन भी कहते हैं.आपने अक्सर सफेद रंग के लहसुन देखे होंगे, लेकिन कश्मीरी लहसुन एक दुर्लभ किस्म है, जो नॉर्मल लहसुन से साइज में छोटे और हल्के संतरी-पीले रंग के होते हैं. साइज में भले ही यह छोटा होता है, लेकिन इसे बेहद शक्तिशाली माना जाता है.

इस तरीके से खाएं कश्मीरी लहसुन

न्यूट्रीशनिस्ट ने कहा, कश्मीरी लहसुन की 4-5 छोटी कलियां छीलें और फिर उनको मसलें. इसके साथ आप इनको खाली पेट चबा लें. अगर आप इस तरीके से नहीं खा सकते हैं तो आप उबालकर काढ़े की तरह घूंट-घूंट कर पिएं. हालांकि इसके बाद 1 घंटे तक कुछ न खाएं और पिएं. अगर आप इस तरीके से कश्मीरी लहसुन का सेवन करते हैं तो यह एचडीएल बढ़ाता है, एलडीएल कम करता है. यह आपके दिल को भी मजबूत बनाने का काम करता है और आपको हार्ट डिजीज से दूर रखने में मदद कर सकता है.

लाइफस्टाइल को सुधारें

खराब लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर बीमारियां लोगों को घेर रही हैं और इसकी वजह से दिल, लिवर और किडनी की गंभीर बीमारियों के केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं. जहां कभी हार्ट अटैक 50 प्लस के बाद लोगों को आता था, अब 20 से 40 की उम्र के लोगों को भी ये बीमारी अपना शिकार बना रही है. इसलिए सबसे पहले अपने खराब लाइफस्टाइल को सही करने की जरूरत है.

सलाह: किसी भी देसी नुस्खे को एकदम से अपनी लाइफ का हिस्सा ना बनाएं. किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि हर शरीर अलग होता है और हर नुस्खा हर बॉडी टाइप के लिए सही नहीं हो सकता है.

