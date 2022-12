कहीं गलत तरीके से तो नहीं पकड़ रहे वाइन गिलास? ये है सही तरीका

वाइन गिलास को पकड़ने के तरीके से उसके फ्लेवर और स्वाद पर असर पड़ता है. इसलिए अगर आप वाइन पी रहे हैं तो जरूरी है कि उसके गिलास को सही ढंग से पकड़ें. आइए जानते हैं क्यों फूड एंड वाइन एक्सपर्ट्स शराब के पैमाने को एक खास तरीके से ही पकड़ने की सलाह देते हैं.

Right Way to Handle Wine Glass (Pic Credit: Pexels.com)