Health benefits of dates: रोजाना 2 खजूर खाने से क्या होगा? सेहत में दिख सकते हैं ये बदलाव

Health benefits of dates: पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर खजूर खाने का ट्रेंड काफी फेमस हो रहा है कि रोजाना 2 खजूर खाने से सेहत सही रहती है. वहीं कुछ लोग इसे 'सुपर हेल्थ स्नैक' बताकर प्रमोट कर रहे हैं. कोई दावा कर रहा है कि सिर्फ 2 खजूर खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा तो कोई कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा. अब आखिर इसकी पूरी सच्चाई क्या है, इस बारे में एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, ये जान लीजिए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खजूर सेहत के लिए अच्छे हैं पर यह कोई जादुई चीज नहीं है. हर ड्राई फ्रूट की तरह इसमें भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं. खजूर में फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नियासिन, फोलेट और विटामिन ए जैसे कई पोषक तत्व होते हैं. लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें कैलोरी और चीनी काफी अधिक होती है.

लगभग 4 बड़े खजूर में करीब 277 कैलोरी और 66 ग्राम चीनी होती है. इसकी चीनी का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि कोल्ड्रिंक की 1 कैन में लगभग 39 ग्राम चीनी ही होती है.

क्लीवलैंड क्लिनिक की जूलिया ज़ुम्पानो (Julia Zumpano) का कहना है, खजूर खाना सही है लेकिन इसका पोर्शन कंट्रोल काफी जरूरी है. 2 बड़े या 3 छोटे खजूर खाना सुरक्षित सीमा है. इससे आपको पोषक तत्व मिल जाएंगे लेकिन एक साथ अधिक चीनी नहीं मिलेगी.'

कोलेस्ट्रॉल-ब्लड शुगर पर कैसा असर डालते हैं?

खजूर कोलेस्ट्रॉल कम करता है, इस पर अभी भी पूरी सहमति नहीं हैं. हालांकि कुछ रिसर्च बताती हैं कि ये टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में मामूली सुधार कर सकते हैं लेकिन एक्सपर्ट इसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए खाने की सलाह नहीं देते.

VeryWell हेल्थ का कहना है खजूर में सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसी प्राकृतिक चीनी होती है. हालांकि, ज़ुम्पानो बताती हैं कि खजूर में हाई फाइबर होता है जो चीनी के अवशोषण को धीमा कर देता है इसलिए, कोल्ड ड्रिंक या प्रोसेस्ड मिठाइयों की तुलना में यह ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ाता है, जिससे यह डायबिटीज रोगियों के लिए भी बेहतर ऑपशंस हो सकता है.

रोजाना 2 खजूर खाने से क्या होगा?

खजूर फाइबर से भरपूर होते हैं जो डाइजेशन में मदद करती हैं और बॉउल मूमेंट को बढ़ावा देते हैं.

पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे महत्वपूर्ण खनिज होते हैं जो हार्ट, मसल्स और हड्डियों की हेल्थ में मदद करते हैं.

खजूर में मौजूद विटामिन, जैसे विटामिन B6, मेटाबॉलिज्म और मस्तिष्क के कार्य में सहायक होते हैं.

नेचुरल शुगर के कारण ये दिनभर शरीर को धीरे-धीरे एनर्जी देते रहते हैं.

खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

पोटैशियम ब्लडप्रेशर को नियंत्रित करने और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है.

कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण ब्लड शुगर धीरे-धीरे बढ़ता है.

