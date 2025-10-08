Liver Health: दिन में 3-4 बार पिएं ये ड्रिंक, लिवर की हेल्थ रहेगी चकाचक

कॉफी कई लोगों की सुबह की दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा होती है. लोग अपने दिन की शुरुआत कॉफी की चुस्की के साथ करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफी आपकी लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हो सकती है.

अमेरिका की हेल्थ एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के अनुसार, कॉफी में कैफीन क्लोरोजेनिक एसिड (CGA), ट्राइगोनेलिन और डाइटरपीन जैसे कई कंपाउंड्स होते हैं जो अपने हेल्थ बेनेफिट्स के लिए जाने जाते हैं.

बिना दूध और चीनी वाली कॉफी पीना फायदेमंद

हालांकि, इसका फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आप कॉफी को कैसे पीते हैं. वास्तव में चीनी और दूध वाली एक कप कॉफी अच्छी नहीं है. दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स्य के अनुसार, ब्लैक कॉफी ही वास्तव में आपके लिए फायदेमंद है.

क्या कहते हैं डॉक्टर

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया और उसके कैप्शन में लिखा, 'ब्लैक कॉफी सिर्फ सिर्फ एक मॉर्निंग रिचुअल नहीं है बल्कि यह आपकी लिवर के लिए दवा है. दूध और चीनी के बिना यह उन दुर्लभ नेचुरल ड्रिंक्स में से एक बन जाती है जो लिवर की चर्बी को तोड़ने और लॉन्ग टर्म नुकसान से बचाने में मदद करती हैं.'

डॉ. वत्स्य ने लिवर पर होने वाले ब्लैक कॉफी के इफेक्ट्स के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि बिना दूध या चीनी की कॉफी हमारे लिवर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है. यह लिवर में जमा फैट को तोड़ने में बेहद असरदार होती है.

ब्रिटेन की लिवर के स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली संस्था ब्रिटिश लिवर ट्रस्ट ने भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया, कई अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग रोजाना 3 से 4 कप कॉफी पीते हैं, उनमें लिवर की बीमारी का खतरा कम होता है. इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि कॉफी पीने से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (HCC) नामक एक प्रकार के लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस और लिवर डैमेज का खतरा भी कम होता है.

ध्यान रखें ये बात

लेकिन कॉफी पीने से लिवर की बीमारी से पूरी तरह बचाव नहीं हो सकता, जब तक कि आप शराब से दूरी, स्वस्थ और संतुलित खानपान और एक्टिव जीवनशैली ना फॉलो कर रहे हों.

लिवर पर कैसे असरदार होती है ब्लैक कॉफी

लिवर पर ब्लैक कॉफी पीने के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताते हुए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने कहा, 'बिना दूध और चीनी वाली ब्लैक कॉफी ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो लिवर से फैट को घोल सकता है. यह लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है.'

आपको रोज कितने कप कॉफी पीनी चाहिए?

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया कि कई वैज्ञानिक अध्ययन भी ब्लैक कॉफी के फायदों का समर्थन करते हैं. उन्होंने आगे कहा, 'रोज तीन से चार कप कॉफी पीने से आपके लिवर की सारी फैट घुल सकती है, लिवर के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है और शरीर-लिवर में फैट के जमने को कंट्रोल किया जा सकता है. कॉफी आपके लिवर के लिए बहुत-बहुत अच्छा प्रोटेक्टर है.'

हृदय स्वास्थ्य के लिए कॉफी पीने के फायदे

रोज कॉफी पीने के फायदों में एक यह भी है कि एक से तीन कप कॉफी हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित है और ये दिल के रोग के जोखिम को कम कर सकती है.

यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि रोज दो से तीन कप कॉफी पीने से दिल से जुड़ी समस्याओं और उससे होने वाली मौत का जोखिम भी कम होता है.

डॉ. वत्स्य ने बताया, 'तो अगली बार जब आप ब्लैक कॉफी पिएं तो याद रखें कि एक कप कॉफी आपको सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि सुरक्षा भी देती है.'

