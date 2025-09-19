scorecardresearch
 

तेजी से बढ़ाने हैं बाल? थाली में शामिल करें ये देसी प्रोटीन फूड्स, फौरन दिखेगा कमाल!

हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा हाथ होता है, इसलिए अपने बालों को तेजी से, मजबूत और हेल्दी बनाने के लिए ये कुछ प्रोटीन से भरपूर फूड्स खाने ही चाहिए.

हेयर फॉल रोकने के लिए प्रोटीन फूड्स खाएं (Photo: AI-generated)
लंबे बाल हर किसी को पसंद आते है और हेयर ग्रोथ के लिए लोग कई उपाय करते हैं. मगर बालों पर लगाने के साथ-साथ हेल्दी खाना भी बालों को बढ़ाने के लिए उतना ही जरूरी है. हेयर मास्क और नेचुरल शैम्पू लगाने के साथ-साथ आपको अपनी थाली भी प्रोटीन से भरनी होगी. प्रोटीन से भरपूर फूड्स खाने से जल्द ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लोग आजकल हेल्दी खाने से दूर होते जा रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर उनकी स्किन और बालों पर पड़ रहा है. इसलिए अगर आपको लंबे बाल पसंद है और आप बाल बढ़ा रही हैं तो ये बात जान लीजिए कि अगर आपकी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन नहीं है तो बालों की जड़ों को वो पोषण नहीं मिलेगा जिसकी उन्हें जरूरत है, क्योंकि बाल मुख्य रूप से एक प्रोटीन केराटिन से बने होते हैं. 

हेयर ग्रोथ में शैम्पू, ऑयल और मास्क बाहर से जरूर मदद करते हैं, लेकिन असली जादू अंदर से ही होता है. ये हमारी खुशकिस्मती है कि भारतीय रसोई में कई सस्ते और पोषण से भरपूर प्रोटीन वाले फूड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो बालों को नेचुरल तरीके से मजबूत और घना बनाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप इन देसी प्रोटीन से भरे फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करती हैं तो आपके बालों को तेजी से बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे.

पनीर

प्रोटीन का पावरहाउस कहलाने वाले पनीर को आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये बालों को ताकत देने का काम करता है. सिर्फ 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन D होता है. प्रोटीन कमजोर बालों की मरम्मत करता है, कैल्शियम बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और विटामिन D एक्टिव फॉलिकल्स को सपोर्ट करता है.

बादाम

ड्राई फ्रूट तो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और बालों के लिए बादाम बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है. बादाम में प्रोटीन के साथ विटामिन E, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स मौजूद होता है जो हेयर फॉल पर ब्रेक लगाता है और उन्हें चमकदार भी बनाता है. अगर आप महज 28 ग्राम बादाम खाते हैं तो आपको लगभग 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, आप इसे भिगोकर सुबह खाएं, दूध में मिलाएं या डेसर्ट में डालकर भी खा सकते हैं.

काला चना

प्रोटीन, जिंक और विटामिन B6 से भरपूर काला चना बालों के बहुत लाभदायक है, ये केराटिन उत्पादन और बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है. सिर्फ 100 ग्राम उबले हुए काले चने में लगभग 9 ग्राम प्रोटीन होता है, इसलिए आप इसे नाश्ते, लंच या डिनर में से किसी भी टाइम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

कद्दू के बीज

सीड्स की बात करें तो बालों के लिए कद्दू के बीज बहुत गुणकारी हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन के साथ-साथ जिंक, ओमेगा-3 और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं. बालों के झड़ने और रूखापन दूर के लिए कद्दू के बीज खाना बहुत अच्छा है और इसे आप स्नैक्स और सलाद में डालकर खा सकते हैं. 
 

---- समाप्त ----
