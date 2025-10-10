scorecardresearch
 

90 दिन में लिवर होगा Reset, डॉक्टर ने बताए Fatty liver को ठीक करने के तरीके

फैटी लिवर आजकल के दौर में एक तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है जिससे देश में करीब 35 से 40 प्रतिशत लोग प्रभावित हैं. ये बीमारी काफी कॉमन है लेकिन लंबे समय तक ये लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर और कई बीमारियों का रिस्क बढ़ाता है.

फैटी लिवर का खतरा होगा कम (Photo: AI generated)
फैटी लिवर आजकल के दौर में एक बड़ी बीमारी बनकर उभरी है. इसकी सबसे बड़ी वजह खराब खानपान और लाइफस्टाइल है. इस कंडीशन में लिवर में फैट जमा हो जाता है जबकि लिवर में किसी भी प्रकार के फैट का जमना खतरनाक है. डाइट और एक्सरसाइज के जरिए इसे कम किया जा सकता लेकिन वजन कम करने के लिए आपको जीवनशैली में बदलाव के साथ-साथ इसका भी ध्यान रखना होगा कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं.

Medical News Today की रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य तौर पर आपका आहार जितना ज्यादा पौधों पर आधारित यानी प्लांट बेस्ड होगा, उतना ही बेहतर होगा. इससे इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करेगा और वजन कम करने में भी मदद मिलेगी. चूंकि हर व्यक्ति अलग होता है इसलिए आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलकर अपने लिए सही आहार योजना बनानी चाहिए. 

फैटी लिवर में मददगार फूड्स
अगर आप फैटी लिवर से बचना चाहते हैं और शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मेडिटेरियन डाइट को जरूर अपनाएं. हालांकि यह फैटी लिवर रोग से पीड़ित लोगों के लिए नहीं बनाई गई थी लेकिन इस आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो आपके लिवर में फैट कम करने में मदद करते हैं. ये हेल्दी फैट्स, एंटीऑक्सिडेंट्स और जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है.

मछली और बाकी सी फूड्स
फल
साबुत अनाज
मेवे
ऑलिव ऑयल
सब्जियां
एवोकाडो
फलियां

फैटी लिवर का रिस्क बढ़ाने वाले फूड्स से बचें
फैटी लिवर से बचने और उसे ठीक करने के लिए आपको लिवर में अधिक फैट जमा करने वाले फूड्स से दूरी बनानी चाहिए.

फुल फैट पनीर या चीज़
रेड मीट
तेल से बने बेक्ड सामान और तले हुए खाद्य पदार्थ
कैंडी, सोडा जैसी मीठी चीजें, कॉर्न सिरप 

लिवर के स्वास्थ्य के लिए एंटीऑक्सिडेंट और सप्लिमेंट्स
जब पोषक तत्व ठीक से नहीं टूटते तो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. इससे आपके लिवर में फैट जमा हो सकती है. लेकिन कई कंपाउंड्स कोशिकाओं को इस क्षति से बचाने में मदद कर सकते हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसे फूड्स बता रहे हैं जो इन कंपाउंड्स और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं.

कॉफी
ग्रीन टी
कच्चा लहसुन
फल, खासकर बेरीज
सब्जियां
विटामिन ई
सूरजमुखी के बीज
बादाम
जैतून या कैनोला तेल जैसे मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स

हेल्दी लिवर के लिए एक्सरसाइज
एरोबिक एक्सरसाइज वास्तव में आपके लिवर में फैट की मात्रा को कम कर सकती है. ज्यादा एक्सरसाइज सूजन को भी कम कर सकती है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे व्यायाम फैटी लिवर रोग में भी सुधार कर सकते हैं. सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 से 60 मिनट या उससे अधिक मध्यम से तेज गति की एरोबिक एक्सरसाइज का टार्गेट सेट करें.

डायबिटीज को करें कंट्रोल
डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए अपने डॉक्टर के बताए अनुसार ही चीजें फॉलो करें. अपनी दवाएं लें और अपने ब्लड शुगर पर कड़ी नजर रखें.

कोलेस्ट्रॉल को भी कम करें
अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स (खून में फैट) को सही स्तर पर रखना चाहिए. नियमित व्यायाम करें और अगर आपके डॉक्टर ने जो दवाएं उन्हें समय पर लें. इससे आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है.

