Liver Health: दुनिया की इकलौती चीज जो लिवर से निकालती है फैट, रोज पीने पर टलेगा Fatty Liver का रिस्क

आजकल के दौर में फैटी लिवर की बीमारी इतनी सामान्य हो चुकी है कि भारत में करीब 30 से 40 प्रतिशत लोग इसके शिकार हैं. शुरुआती दौर में इसके लक्षण आमतौर पर नजर नहीं आते इसलिए कई बार लोगों को बहुत देर में पता चलता कि वो इस बीमारी से पीड़ित हैं.

लेकिन धीरे-धीरे यह समस्या गंभीर होती जाती है और फैटी लिवर कई और गंभीर बीमारियों में बदल सकता है. यह बीमारी दो प्रकार की होती है जिनमें एक एल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज (AFLD) और दूसरी नॉन-एल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD)

लिवर में लंबे समय तक फैट और सूजन जमने पर ये आगे चलकर लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर या यहां तक कि लिवर कैंसर का कारण भी बन सकती है. इसलिए समय रहते इसका इलाज और रोकथाम बेहद जरूरी है.

कैसे काम करती है ब्लैक कॉफी

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपाटोलॉजिस्ट डॉ. शिव कुमार सरीन ने कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में बताया कि ब्लैक कॉफी फैटी लिवर को कम करने में मददगार हो सकती है.

हालांकि इसके लिए आपको बिना दूध और चीनी वाली ब्लैक कॉफी पीनी होगी. उन्होंने बताया कि रोजाना 2 से 3 कप ब्लैक कॉफी पीने से ना केवल लिवर का फैट घटता है बल्कि आपके लिवर की सेहत लंबे समय तक सुरक्षित रहती है.

केवल कॉफी पिघलाती है लिवर का फैट

कॉफी दुनिया इकलौती ड्रिंक है जो लिवर पर जमा फैट को पिघलाने का काम करती है. दुनिया भर में हुई रिसर्च में पाया गया है कि कॉफी में मौजूद कुछ तत्व लिवर पर जमे फैट को कम करने और लिवर की कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं.

एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होती है कॉफी

कॉफी अपने एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के कारण लिवर की बीमारियों के जोखिम को कम करती है, लिवर के एंजाइम्स को कम करती और लिवर डैमेज से बचाकर लिवर को लाभ पहुंचा सकती है. शोध बताते हैं कि सीमित मात्रा में कॉफी पीने से लिवर पर फैट, सिरोसिस और लिवर कैंसर का खतरा कम होता है.

कॉफी ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ती है

कॉफी में क्लोरोजेनिक एसिड और पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो ऑक्सिडेटिव तनाव से लड़ते हैं. यह लिवर सेल्स डैमेज का एक बड़ी वजह है. कॉफी लिवर के घाव (फाइब्रोसिस) और सिरोसिस की ग्रोथ को धीमा करती है.

फैटी लिवर के संकेत

त्वचा में खुजली

आंखों या त्वचा का पीला पड़ना (पीलिया)

चोट या घाव का जल्दी न भरना

उल्टी में खून आना

पेट फूलना

गहरे रंग का पेशाब (डार्क यूरिन)

स्टूल के रंग में बदलाव (पीला या मटमैला)

