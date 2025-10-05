scorecardresearch
 

Feedback

वजन घटाने के लिए लाइफ में करें ये एक बदलाव... बीमारियां भी रहेंगी दूर, हार्वर्ड के डॉक्टर ने बताया

हार्वर्ड और एम्स से ट्रेंड डॉक्टर सौरभ सेठी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर हेल्दी स्नैकिंग के लिए आलू के चिप्स की जगह भुने हुए चने, पॉपकॉर्न और रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दी. सौरभ सेठी ने बताया कि शाम की चाय के नाश्ते या फिर स्नैकिंग के लिए मैदा और ऑयली चीजों की जगह फाइबर और हेल्दी फैट्स को तरजीह देनी चाहिए.

Advertisement
X
वजन घटाने के लिए हेल्दी स्नैक्स (Photo: AI generated)
वजन घटाने के लिए हेल्दी स्नैक्स (Photo: AI generated)

आजकल की भागदौड़ जीवनशैली में लोग बहुत ज्यादा प्रॉसेस्ड फूड्स का सेवन करने लगे हैं. सुबह से लेकर रात तक उनके हाथों से बिस्किट, चिप्स, मिठाइयां और ना जाने क्या-क्या फूड्स गुजरते हैं. ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसी नेशनल हेल्थ सर्विस की एक रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादा मात्रा में प्रॉसेस्ड फूड्स, हाई कैलोरी, अनहेल्दी फैट्स और चीनी का सेवन से भरपूर खाना मोटापे, टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों के बढ़ते रिस्क से जुड़ा है.

हालांकि जब आप दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, शाम की चाय पी रहे होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं या किसी फंक्शन में शामिल होते हैं तो आलू के चिप्स जैसे हाई प्रोसेस्ड फूड अक्सर आपकी थाली में आ जाते हैं. ऐसे में आपको अपने लिए अनहेल्दी की जगह हेल्दी ऑप्शन चुनने चाहिए.

आलू के चिप्स की जगह खाएं ये हेल्दी स्नैक्स
इंस्टाग्राम पोस्ट में एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने कुछ हेल्दी स्नैक्स के बारे में बताया जिन्हें वो अपने मरीजों को आलू के चिप्स या बाकी अनहेल्दी स्नैक्स जैसे बिस्टिक के विकल्प के रूप में बताते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

kapoor sisters look
अर्जुन कपूर की बहन ने सगाई में पहना गुजराती लहंगा, सौतेली बहनों जान्हवी-खुशी ने भी बटोरी तारीफ 
Karwa Chauth 2025 beauty tips
करवाचौथ पर दिखना है सुंदर, इन 5 आसान तरीकों से घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन 
Heating honey can be dangerous
क्या गर्म पानी या चाय में शहद मिलाना सेफ है ! गलत तरीके से खाना होगा जानलेवा 
tips to protect kids from cyber crime
ऑनलाइन गेम्स का खतरनाक जाल! बच्चों को शिकार बना रहा साइबर क्राइम का नया हथकंडा 
swollen feet and damage liver
लिवर डैमेज होने पर पैर में दिखता है ये संकेत, नजरअंदाज करना जानलेवा 

डॉ. सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर फूड्स की लिस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'मैं एक सर्टिफाइड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हूं और यहां 8 हेल्दी स्नैक्स दिए गए हैं जो मैं अपने मरीजों को खाने की सलाह देता हूं. स्नैक्स आपको फायदे पहुंचा सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं.

Advertisement

1. भुने हुए चने खाएं
प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भुने हुए कुरकुरे चने आपको बिना तेल के साथ मिलते हैं. ये वजन घटाने और पेट को हेल्दी रखने दोनों के लिए फायदे का सौदा हैं.

2. पॉपकॉर्न है हेल्दी ऑप्शन
डॉ. सेठी पॉपकॉर्न खाने की सलाह देते हैं क्योंकि ये फाइबर से भरपूर साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थ हैं. हालांकि उन्होंने चेतावनी दी आपको पॉपकॉर्न रोस्टेड और सॉल्टेड खाने चाहिए. उनमें मक्खन और आर्टिफिशियल टेस्ट नहीं होना चाहिए.

3. ड्राई फ्रूट्स खाएं
बादाम, अखरोट और काजू जैसे ड्राई फ्रूट्स आलू के चिप्स के बेहतरीन विकल्प हैं. ये हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो आपके दिल, लिवर और दिमाग के लिए अच्छे होते हैं.

4. एडामामे के स्नैक्स बनाएं
एडामेम यानी हरा सोयाबीन प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो इसे आलू के चिप्स के बजाय एक हेल्दी स्नैक बनाते हैं. डॉ. सेठी ने कहा कि यह सैटिसफाइइंग और पेट के लिए अच्छा होता है.

5. बेरीज के साथ ग्रीक योगर्ट का सेवन करें
प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स और पॉलीफेनॉल से भरपूर बेरीज के साथ ग्रीक योगर्ट पेट और लिवर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. इसे नाश्ते के रूप में खाना एक हेल्दी ऑप्शन होता है.

Advertisement

6. रोस्टेड सीड्स को रोस्ट कर खाएं
आलू के चिप्स की जगह आप कद्दू, सूरजमुखी, चिया या अलसी के सीड्स नाश्ते में खाएं क्योंकि ये फाइबर, हेल्दी फैट्स और ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं जिससे ये आपको एनर्जी देने और पेट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं.

7. हमस के साथ वेजी स्टिक बनाकर खाएं
डॉ. सेठी आलू के चिप्स की जगह गाजर, खीरा और सेलेरी को हमस में मिलाकर खाने की सलाह देते हैं. ये डिश टेस्ट होती है और पेट के लिए जरूरी फाइबर से भरपूर होती है.

8. डार्क चॉकलेट
आखिर में डॉ. सेठी ने आलू चिप्स या बाकी अनहेल्दी स्नैक्स की जगह 70 प्रतिशत कोको वाली डार्क चॉकलेट खाने की भी सलाह दी. इसमें पॉलिफेनॉल्स और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं. साथ ही यह मीठा खाने की इच्छा को भी खत्म करता है और आपके शरीर के अंदर ज्यादा चीनी भी नहीं जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement