जीरे का पानी बनाएगा आपको फिट और हेल्दी, इन 4 तरीकों से करें इस्तेमाल

जीरा हमारे किचन में रोज इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा मसाला है जो न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है. खासतौर पर जीरे का पानी. यह डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करने, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने, बॉडी को डिटॉक्स करने और वजन घटाने में मदद करता है. अगर आप भी फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो जीरे के पानी को अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करें. इसे बनाने के कई तरीके हैं. ऐसे में आज हम जीरा पानी बनाने के कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप कम समय में आसानी से बना सकते हैं.

रात भर भिगोकर रखें

1 चम्मच जीरा को एक गिलास पानी में रात भर के लिए भिगोकर रख दें. सुबह खाली पेट इसे छानकर पी लें. इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, बॉडी डिटॉक्स होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है.

जीरा की चाय

1 चम्मच जीरा को 2 कप पानी में उबालें, जब पानी आधा रह जाए (1 कप), तब गैस बंद कर दें. थोड़ा ठंडा होने पर गुनगुना करके पी लें. इसे या तो सुबह पिएं या खाने से 30 मिनट पहले. इससे डाइजेशन बेहतर होता है और भूख कम लगती है.

जीरा और नींबू पानी

उबले या भिगोए हुए गुनगुने जीरे के पानी में थोड़ा नींबू का रस मिला लें. इसे सुबह के समय या वर्कआउट के बाद पिएं. इसे पीने से बॉडी डिटॉक्स होता है और फैट बर्न करने में मदद मिलती है.

Advertisement

जीरा और हनी वाटर

गुनगुने जीरे के पानी में 1 चम्मच शहद मिला लें. इस पानी को सुबह खाली पेट या वर्कआउट से पहले पिएं. यह एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है, लिवर को हेल्दी रखता है और इम्युनिटी को बढ़ाता है.

अच्छे रिजल्ट के लिए ऑर्गेनिक जीरा इस्तेमाल करें. वहीं, जीरे के पानी में चीनी या दूध मिलाने से बचे. अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कोई दवा ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें.

---- समाप्त ----