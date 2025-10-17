सीड्स खाकर उठाना चाहते हैं भरपूर फायदा? सही समय पर खाना बनाएगा आपको हेल्दी! जानें टाइम

हेल्दी रहने के लिए डॉक्टर्स से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स तक पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स खाने की सलाह देते हैं. इन पोष्टिक फूड्स में ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का नाम भी शामिल है. इन दिनों ड्राई फ्रूट्स के साथ ही सीड्स खाने का भी चलन बढ़ गया है. सीड्स देखने में भले ही छोटे होते हैं, लेकिन इनमें फाइबर, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं. यूं तो सीड्स कभी भी खाए जा सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही समय पर खाया जाए तो ये आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रख सकते हैं, डाइजेशन ठीक रखते हैं और शरीर को जरूरी पोषण देते हैं. अब सवाल ये है कि आखिर चिया, अलसी और कद्दू के बीजों को खाने का सही समय क्या है? अगर आप भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज हम आपको इन्हें खाने का सही समय बताने वाले हैं.

1. चिया सीड्स (सुबह या वर्कआउट से पहले एनर्जी देने के लिए): चिया सीड्स को खाने का सबसे अच्छा समय सुबह नाश्ते के साथ या एक्सरसाइज से 60-90 मिनट पहले है. भीगे हुए चिया धीरे-धीरे एनर्जी देते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और आपको एनर्जीफुल बनाए रखते हैं. इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको 1-2 बड़े चम्मच चिया सीड्स को पानी, दूध या प्लांट मिल्क में 15-30 मिनट या रात भर भिगोना होगा. आप इन्हें स्मूदी, ओट्स, दही या लस्सी में मिला सकते हैं.



2. अलसी के बीज (नाश्ते या दोपहर के खाने में): नाश्ते या दोपहर के खाने के साथ अलसी के बीज खाना सबसे अच्छा रहता है. इनमें मौजूद फाइबर आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है. इसके साथ ही इससे मिलने वाला ओमेगा-3 दिल के लिए अच्छा है. 1-2 बड़े चम्मच ताजी अलसी पीसकर आप दलिया, दाल, सब्जी, सलाद या स्मूदी में डाल सकते हैं.

3. कद्दू के बीज (दोपहर या शाम का नाश्ता): अगर आपको कद्दू के बीज खाना पसंद है तो इन्हें खाने का सबसे अच्छा समय दोपहर या शाम में होता है. कद्दू के बीज मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जो शरीर को आराम देता है और इसका प्रोटीन स्नैक्स की क्रेविंग को कम करता है. अगर आप कद्दू के बीजों को एक्सरसाइज के बाद खाएं तो भी बढ़िया रहता है. आप 1-2 बड़े चम्मच कद्दू के बीज भूनकर और बिना नमक के खा सकते हैं.

4. सूरजमुखी के बीज (दोपहर या एक्सरसाइज के बाद): सूरजमुखी के बीजों को खाने का सबसे अच्छा समय दोपहर के खाने के साथ या एक्सरसाइज के बाद होता है. इनमें मौजूद विटामिन ई और हेल्दी फैट्स शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं और लगातार एनर्जी बनाए रखते हैं. शाम 4-6 बजे के बीच इसे मिनी-मील के रूप में लेना भी परफेक्ट होता है. इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी आसान है. आप 1-2 बड़े चम्मच भुने और बिना नमक के सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं.

