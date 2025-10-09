Health and Weight loss: मोम की तरफ पिघलेगी पेट की चर्बी, मुट्ठी भर अंकुरित अनाज को बनाएं अपना नाश्ता

अंकुरित अनाज एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो इंसानी शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. अंकुरित अनाज ढेरों पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इनमें विटामिन्स, प्रोटीन और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व होते हैं. ये पाचनशक्ति को बढ़ाते हैं, पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित होने, पाचन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और अधिक एनर्जी देने में मदद करते हैं जिससे ये आपकी रोज की डाइट को हेल्दी और संतुलित बनाने वाले फूड बन जाते हैं.

कौन-कौन से होते हैं अंकुरित अनाज

अंकुरित अनाज का जब भी जिक्र होता है तो हर किसी के मन में बस अंकुरिक मूंग का ही ख्याल आता है लेकिन आप अपनी डाइट में गेहूं, मूंग, चना, क्विनोआ, जौ, जई, कुट्टू, बाजरा, ज्वार जैसे कई साबुत अनाज और दालों को शामिल कर सकते हैं. इस प्रक्रिया में अनाज और दाल को पानी में 24 से 48 घंटे भिगोया जाता है जिससे उनमें अंकुरण शुरू हो जाता है. पूरी तरह अंकुरित हो जाने पर आप इन्हें खा सकते हैं.

पाचन के स्वास्थ्य में मददगार

अंकुरित अनाज फाइटिक एसिड और एंजाइम अवरोधकों जैसे तत्वों के असर को काफी हद तक कम कर देता है जो शरीर की कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिजों को अवशोषित करने की क्षमता में रुकावट डाल सकते हैं. दरअसल फाइटिक एसिड और एंजाइम अवरोधक प्लांट बेस्ड एंटीन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं.

पाचनशक्ति में वृद्धि

अनाज को अंकुरित करने की प्रक्रिया उन एंजाइमों को सक्रिय करती है जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च, प्रोटीन और फैट को सरल फॉर्म्स में तोड़ते हैं जिससे पाचन तंत्र के लिए उन्हें प्रॉसेस करना आसान हो जाता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी सुधार होता है.

पेट के लिए फुलफिलिंग और लाइट

अंकुरित अनाज पेट के लिए हल्के होते हैं जो पेट फूलने (ब्लोटिंग) जैसे लक्षणों को कम कर सकते हैं और पाचन से जुड़ी संवेदनशीलता वाले लोगों में पाचन में सुधार कर सकते हैं.

बैड कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ में भी असरदार

अंकुरित अनाज बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं जिससे हृदय रोग का जोखिम कम होता है.



वजन कंट्रोल करने में मददगार

फाइबर और कम कैलोरी की वजह से अंकुरित अनाज आपकी वजन घटाने में भी मदद करते हैं. यह आपके पेट को लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं जिससे वजन घटाने की प्रक्रिया में तेजी आती है. इसके साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर की हानिकारक मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से भी रक्षा करते हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा तेज करते हैं और हार्ट-कैंसर जैसी क्रॉनिक डिसीस का रिस्क बढ़ाते हैं.

