Beetroot vs Sweet Potatoes: चुकंदर या शकरकंद, सर्दियों में हेल्दी और फिट रहने के लिए क्या खाना है ज्यादा बेहतर?

अगर आप सर्दियों में हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो आपके लिए चुकंदर और शकरकंद जैसी जड़ वाली सब्जियां बेस्ट है. इनमें भरपूर मात्रा में में फाइबर, विटामिन A और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. लेकिन अक्सर मन में यह सवाल रहता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा हेल्दी है और कितना खाना चाहिए.

चुकंदर के फायदे

100 ग्राम उबले चुकंदर में लगभग 43 कैलोरी, 9.6 ग्राम कार्ब्स, 2.8 ग्राम फाइबर, 6.8 ग्राम शुगर, 20% विटामिन A और 325 mg पोटैशियम मिलता है. चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स शरीर में ऑक्सीजन के उपयोग को बेहतर बनाते हैं और ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करते हैं. इसमें पाए जाने वाले बेटालेंस लिवर को डिटॉक्स में मदद करते हैं और सूजन कम करते हैं. इसमें भरपूर फोलेट और आयरन मिलने से यह दिमाग और खून, दोनों के लिए फायदेमंद है.

शकरकंद के फायदे

100 ग्राम उबले शकरकंद में लगभग 86 कैलोरी, 20.1 ग्राम कार्ब्स, 3 ग्राम फाइबर, 4.2 ग्राम शुगर, 283% विटामिन A और 337 mg पोटैशियम मिलता है. इसमें विटामिन A बहुत ज्यादा होता है जो आंखों की सेहत और इम्यूनिटी के लिए अच्छा है. इसमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होने की वजह से डायबिटिक लोग भी इसे सीमित मात्रा में खा सकते हैं. इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को बेहतर करता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है. इसमें बीटा-कैरोटीन और पॉलीफेनॉल्स भी होते हैं जो शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं.

कौन ज्यादा हेल्दी है?

हार्ट हेल्थ और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए चुकंदर बेहतर है जबकि आंखों की सेहत, इम्यूनिटी और शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए शकरकंद ज्यादा फायदेमंद है. इसके अलावा फाइबर और पेट भरा रखने के मामले में भी शकरकंद चुकंदर से आगे है. दोनों ही हेल्दी हैं, इसलिए इन्हें डाइट में अलग-अलग तरीकों से शामिल करना सबसे हेल्दी ऑप्शन है.

कितना खाना चाहिए?

चुकंदर को रोजाना 80–100 ग्राम खाना ठीक है. इसे जूस, सलाद, चीला, पराठा, टिक्की या सब्जी के रूप में खा सकते हैं. वहीं, शकरकंद को आप रोजाना 120 ग्राम खा सकते है. इसे आप सलाद, सूप, पराठा, रोटी, या बेक्ड चिप्स की तरह खा सकते हैं.

