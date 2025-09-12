scorecardresearch
 

Gluten free Foods: ग्लूटेन से है एलर्जी? तो खाएं ये 5 सुपरफूड, डॉक्टर ने बताए नाम

ग्लूटेन एलर्जी वालों लोग भी अपनी डाइट में हेल्दी और टेस्टी फूड्स रख सकते हैं. डॉक्टर ने इन लोगों के लिए कुछ खास फूड प्रोडक्ट्स बताए हैं जो इनके बोरिंग खाने में रंग भर देंगे.

अंडें को प्रोटीन का पावरहाउस कहा जाता है. (Photo: AI-generated)
आजकल खाने-पीने की आदतों में बदलाव और फास्ट फूड की वजह से लोगों में अलग-अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं. इनमें से एक ग्लूटेन एलर्जी भी है. गेहूं, जौ और राई जैसे अनाजों में ग्लूटेन पाया जाता है और इन चीजों को खाने से एलर्जी वाले लोगों को कई तरह की दिक्कतें होती हैं. कुछ लोगों में ये परेशानी काफी सीरियस होती है और उन्हें डाइजेशन, थकान और कमजोरी जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती है. ग्लूटेन एलर्जी के लोगों को लगता है कि उनकी डाइट अब बोरिंग और लिमिटेड हो गई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. सही नॉलेज और थोड़ी क्रिएटिविटी से आप लोग भी टेस्टी और हेल्दी खाना खा सकते हैं.

बहुत से लोग मानते हैं कि ग्लूटेन-फ्री डाइट लेने का मतलब है टेस्ट और पोषण से समझौता करना है लेकिन ये सिर्फ एक मिथक है. दिल्ली के धर्मशिला नारायणा सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन,डॉ. गौरव जैन ने एक इंटरव्यू में बताया, 'अगर आप सही सही फूड्स के बारे में जान लें तो आपको पता चलेगा कि ग्लूटेन-फ्री डाइट भी टेस्टी होने के साथ-साथ पौष्टिक हो सकती है.' उन्होंने कुछ ऐसे फूड्स के नाम बताए हैं जो न सिर्फ ग्लूटेन-फ्री डाइट को आसान बनाते हैं बल्कि बॉडी को जरूरी पोषण भी भर देंगे.

ब्राउन राइस

ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों को ब्राउन राइस अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए, ये उनके लिए एक शानदार कार्बोहाइड्रेट सोर्स है. इसमें फाइबर भी अधिक मात्रा में होता है और ये सफेद चावलों से ज्यादा फायदेमंद भी होता है. ब्राउन राइस जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और लंबे समय तक इन्हें खाने के बाद भूख भी नहीं लगती है.

क्विनोआ

आजकल क्विनोआ को सुपरफूड माना जाता है, यह ग्लूटेन-फ्री होने के साथ-साथ प्रोटीन और अमीनो एसिड से भरपूर होता है. इसमें मौजूद मिनरल्स हड्डियों और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आप इसे सलाद, खिचड़ी या पुलाव की तरह बनाकर खा सकते हैं.

अंडे

ग्लूटेन-फ्री खाने वाले लोगों को अपनी डाइट में प्रोटीन के लिए अंडे अपनी खाने में जरूर एड करने चाहिए. अंडे सस्ते भी होते हैं और आप इनको आसानी से बना भी सकते हैं. अंडों में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि विटामिन D, B6, B12 और मिनरल्स भी पाए जाते हैं.

नट्स और सीड्स

बादाम, अखरोट, काजू, अलसी के बीज, चिया सीड्स और सूरजमुखी के बीज जैसे नट्स और सीड्स प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का बेहतरीन सोर्स माना जाता है. ये एनर्जी और ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और इन्हें आप नाश्ते में या शाम के स्नैक के तौर पर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

शकरकंद

फाइबर और विटामिन से भरपूर शकरकंद भी आप लोग अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल और डाइजेशन सुधारते हैं. शकरकंद को उबालकर, रोस्ट करके या स्नैक की तरह खा सकते हैं और खासतौर पर सर्दियों के मौसम में शकरकंद सबसे हेल्दी चॉइस है.

