Til Health Benefits: सर्दियों का सुपरफूड है तिल! आचार्य बालकृष्ण से जानें ठंड में इसे खाने के बेमिसाल फायदे

सर्दियों के मौसम में खान-पान का खास ख्याल रखना पड़ता है. इस मौसम में शरीर को ज्यादा गर्माहट और एनर्जी की जरूरत होती है. ऐसे में आयुर्वेद में बताए गए कुछ देसी फूड्स काफी फायदेमंद माने जाते हैं. इन्हीं में से एक है तिल. इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर, विटामिन B और कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं. यही वजह है कि तिल को सर्दियों का सुपरफूड कहा जाता है.

आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, सर्दियों के मौसम में तिल का सेवन करना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. तिल में कई प्रकार के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, बी-कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम और कार्बोहाईड्रेट पाए जाते हैं. इसे रोजाना खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है और ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है. ऐसे में ठंड के दिनों में तिल को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

आइए जानते हैं सर्दियों में रोजाना तिल खाने से होने वाले फायदे और इन्हें खाने का सही तरीका

ठंड के दिनों में शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और तिल इस जरूरत को पूरा करने में मदद करता है. तिल की तासीर गर्म होती है इसलिए यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है और ठंड से बचाने में मदद करता है.

तिल में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो मसल्स को मजबूत बनाने और शरीर को ताकत देने में मदद करता है. इसके अलावा इसमें बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं और थकान को कम करते हैं.

तिल कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स है, जिससे हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं. ऐसे में यह उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है जिन्हें ठंड के मौसम में घुटनों और कमर में दर्द की शिकायत रहती है.

इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करते हैं. इसके साथ ही तिल डाइजेशन को भी बेहतर करता है और कब्ज से बचाने में मदद करता है.

तिल को डाइट में कैसे शामिल करें?

तिल को आप अपनी डाइट में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं. आप इसका लड्डू, चटनी बना कर खा सकते हैं या फिर इसे सलाद में डालकर ले सकते हैं.

हालांकि, तिल काफी हेल्दी होता है लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. अगर किसी को पहले से कोई हेल्थ इश्यू है तो तिल को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

