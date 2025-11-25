scorecardresearch
 

Feedback

Acharya Balkrishna Tips: कोलेस्ट्रॉल रहेगा कंट्रोल, हड्डियां बनेंगी मजबूत! आचार्य बालकृष्ण ने बताए अंजीर खाने के कई फायदे

Acharya Balkrishna Health Tips: आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने रोजाना अंजीर खाने से होने वाले फायदों के बारे में बताया है. ऐसे में आज हम जानेंगे कि रोजाना अंजीर खाने से क्या फायदे होते हैं और इसे खाने का सही तरीका क्या है.

Advertisement
X
रोजाना अंजीर खाने से होने वाले फायदे (Photo- Pixabay & Instagram@/Acharya Balkrishna)
रोजाना अंजीर खाने से होने वाले फायदे (Photo- Pixabay & Instagram@/Acharya Balkrishna)

अगर आप अपनी रोज की डाइट में कोई ऐसा फूड जोड़ना चाह रहे हैं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी तो अंजीर से बेहतर शायद ही कुछ होगा. औषधीय गुणों से भरपूर अंजीर में ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं.

हमारे आयुर्वेद में भी अंजीर खाने के कई फायदे बताए गए हैं. आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, अंजीर में भरपूर मात्रा में फाइबर, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. इसे रोजाना खाने से डाइजेशन बेहतर होता है, शरीर में खून की कमी दूर होती है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है. इसके अलावा रोज अंजीर खाने से कब्ज की समस्या कम होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है.

अंजीर खाने का सही तरीका

आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि रात में 2-3 अंजीर भिगोकर सुबह खाली पेट खा लें. वहीं, अगर आपको कमजोरी है तो इसे दूध में भिगोकर या पकाकर खाएं. इससे शरीर को इसके पोषक तत्व और बेहतर तरीके से मिलते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Liver doctor criticises Sonali Bendre
कैंसर ट्रीटमेंट पर बोलकर बुरी फंसी सोनाली, लिवर डॉक्टर ने लिया आड़े हाथ 
Lose weight and belly fat in 21 days
गुब्बारे सा फूला पेट जाएगा पिचक, ये है 21 दिन में 5 किलो घटाने का तरीका 
चुकंदर VS शकरकंद सर्दियों में क्या खाना है ज्यादा हेल्दी (Photo- Pixabay)
चुकंदर या शकरकंद, सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए क्या खाएं? 
foods for liver
लिवर के लिए शराब की तरह खतरनाक हैं ये 5 फूड्स, हो जाएगा Fatty Liver 
चिया सीड्स को पानी या दूध किसके साथ खाना है ज्यादा हेल्दी (Photo- AI generated)
दूध या पानी: किसके साथ चिया सीड्स लेना है ज्यादा हेल्दी 

अंजीर खाने से होने वाले अन्य फायदे

अंजीर में पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो शरीर में होने वाली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं. जो शरीर को कई क्रॉनिक डिजीज से बचाने और इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करते हैं.

Advertisement

अंजीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मिलते हैं. ये दोनों मिनरल्स हड्डियों को मजबूत रखने, बोन डेंसिटी बढ़ाने और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में मदद करते हैं.

अंजीर पोटैशियम का अच्छा सोर्स है जो शरीर में सोडियम का लेवल बनाए रखने में मदद करता है. इससे ब्लड प्रेशर स्टेबल रहता है और दिल की सेहत भी बेहतर होती है.

अंजीर में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स खासकर स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है. यह स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं, इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं और त्वचा की जलन या मुंहासों को शांत करने में मदद करते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement