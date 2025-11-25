Acharya Balkrishna Tips: कोलेस्ट्रॉल रहेगा कंट्रोल, हड्डियां बनेंगी मजबूत! आचार्य बालकृष्ण ने बताए अंजीर खाने के कई फायदे

अगर आप अपनी रोज की डाइट में कोई ऐसा फूड जोड़ना चाह रहे हैं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी तो अंजीर से बेहतर शायद ही कुछ होगा. औषधीय गुणों से भरपूर अंजीर में ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं.

हमारे आयुर्वेद में भी अंजीर खाने के कई फायदे बताए गए हैं. आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, अंजीर में भरपूर मात्रा में फाइबर, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. इसे रोजाना खाने से डाइजेशन बेहतर होता है, शरीर में खून की कमी दूर होती है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है. इसके अलावा रोज अंजीर खाने से कब्ज की समस्या कम होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है.

अंजीर खाने का सही तरीका

आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि रात में 2-3 अंजीर भिगोकर सुबह खाली पेट खा लें. वहीं, अगर आपको कमजोरी है तो इसे दूध में भिगोकर या पकाकर खाएं. इससे शरीर को इसके पोषक तत्व और बेहतर तरीके से मिलते हैं.

अंजीर खाने से होने वाले अन्य फायदे

अंजीर में पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो शरीर में होने वाली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं. जो शरीर को कई क्रॉनिक डिजीज से बचाने और इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करते हैं.

अंजीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मिलते हैं. ये दोनों मिनरल्स हड्डियों को मजबूत रखने, बोन डेंसिटी बढ़ाने और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में मदद करते हैं.

अंजीर पोटैशियम का अच्छा सोर्स है जो शरीर में सोडियम का लेवल बनाए रखने में मदद करता है. इससे ब्लड प्रेशर स्टेबल रहता है और दिल की सेहत भी बेहतर होती है.

अंजीर में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स खासकर स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है. यह स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं, इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं और त्वचा की जलन या मुंहासों को शांत करने में मदद करते हैं.

