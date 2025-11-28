Benefits Of Eating Dates: काजू-बादाम जैसी ताकत देता है यह सस्ता ड्राई फ्रूट, आचार्य बालकृष्ण ने बताए इसके फायदे

सर्दियों में खजूर खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसे सर्दियों का सुपरफूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फाइबर, पोटैशियम और कई जरूरी विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं. खजूर खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है, डाइजेशन बेहतर होता है और हार्ट हेल्थ भी बेहतर रहता है. आयुर्वेद में भी खजूर खाने के कई फायदे बताए गए हैं.
आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि खजूर सर्दियों में सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसकी तासीर गर्म होती है जो शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करती है. इसमें नेचुरल शुगर होता है जिससे शरीर एनर्जेटिक रहता है. खजूर में मौजूद पोषक तत्व ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं
इसे खाने का सही तरीका क्या है?
आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि सर्दियों में हर दिन तीन-चार खजूर खाकर ऊपर से दूध पीना हेल्दी होता है. इससे खजूर और दूध दोनों का पोषण शरीर को एक-साथ मिलता है.
खजूर खाने से होने वाले अन्य फायदे
यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें खासकर अगर आपको डायबिटीज, मोटापा और किडनी की बीमारी है.