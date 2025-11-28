Benefits Of Eating Dates: काजू-बादाम जैसी ताकत देता है यह सस्ता ड्राई फ्रूट, आचार्य बालकृष्ण ने बताए इसके फायदे

सर्दियों में खजूर खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसे सर्दियों का सुपरफूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फाइबर, पोटैशियम और कई जरूरी विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं. खजूर खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है, डाइजेशन बेहतर होता है और हार्ट हेल्थ भी बेहतर रहता है. आयुर्वेद में भी खजूर खाने के कई फायदे बताए गए हैं.

आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि खजूर सर्दियों में सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसकी तासीर गर्म होती है जो शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करती है. इसमें नेचुरल शुगर होता है जिससे शरीर एनर्जेटिक रहता है. खजूर में मौजूद पोषक तत्व ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं

इसे खाने का सही तरीका क्या है?

आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि सर्दियों में हर दिन तीन-चार खजूर खाकर ऊपर से दूध पीना हेल्दी होता है. इससे खजूर और दूध दोनों का पोषण शरीर को एक-साथ मिलता है.

खजूर खाने से होने वाले अन्य फायदे

सर्दियों में अक्सर सर्दी-जुकाम और फ्लू का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे समय पर इम्यूनिटी मजबूत होना जरूरी है. खजूर में विटामिन C, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल भरपूर होते हैं जो शरीर इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं.

खजूर में पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल दिल को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं और दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं, खासकर सर्दियों में जब फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है.

सर्दियों में हड्डियों से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. ऐसे में खजूर मददगार साबित हो सकता है. इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन K होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और लंबे समय में हड्डियों से जुड़ी बीमारियों से बचा सकता है.

सर्दियों की ठंड में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है. खजूर खाने से स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और आवश्यक विटामिन होते हैं जो त्वचा को हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रखते हैं. रोजाना खजूर खाने से सर्दियों में भी त्वचा चमकदार बनी रहती है.

यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें खासकर अगर आपको डायबिटीज, मोटापा और किडनी की बीमारी है.

