अनहेल्दी ब्रेड खाकर तो नहीं बिगाड़ रहे अपनी तबीयत? खरीदने से पहले लेवल पर ये चीजें जरूर देखें

जब भी आप दुकान से ब्रेड खरीदें तो पैकेट पर लगे लेबल पर जरूर नज़र दौड़ाएं.  लेवल पढ़ते वक्त आपको एहसास हो जाएगा कि आप जिस ब्रेड को खाने के लिए खरीदते हो वह कितना हेल्दी है.

Bread( Representative images)
नाश्ते में ब्रेड का सेवन करना कई लोगों को काफी पसंद होता है. कई ब्राउन ब्रेड खाना पसंद करते हैं तो कुछ वाइट ब्रेड. लेकिन बेहद कम लोगों को ये जानकारी होती है कि जिस ब्रेड का सेवन वे रोजाना कर रहे हैं, वह कितनी हेल्दी या फिर अनहेल्दी है. अनजाने में  लोग लो क्वॉलिटी का ब्रेड खाकर अपनी सेहत खराब कर लेते हैं. ऐसे में हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, जिससे आपके ब्रेड की क्वॉलिटी कितनी बेहतर है, आसानी से जान सकते हैं.

बता दें कि अगर आप कोई पैकेज्ड फू़ड खरीदते हैं तो उसके लेवल पर उसके बारे में कई जानकारियां दी गई होती हैं. ब्रेड के साथ भी ऐसा ही है. जब भी आप दुकान से ब्रेड खरीदें तो पैकेट पर लगे लेबल पर जरूर नज़र दौड़ाएं.  लेवल पढ़ते वक्त आपको एहसास हो जाएगा कि आप जिस ब्रेड को खाने के लिए खरीदते हैं, वह कितना हेल्दी है.

देखें कहीं एडेड शुगर तो नहीं है

 ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में यीस्ट को एक्टिव करने के लिए शुगर की जरूरत पड़ती है. ध्यान रखें, यह शुगर मफिन में नहीं बदलना चाहिए. जब भी आप ब्रेड खरीदें, लेबल पर एक्सट्रा शुगर की जांच कर लें.  फैक्ट्री में बने ब्रेड में अक्सर नमी बनाए रखने के लिए एक्सट्रा, गन्ने का रस, शहद और ऐसे अन्य स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में अधिक शुगर कंटेंट वाले ब्रेड आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

कहीं ब्रेड में एक्स्ट्रा नमक तो नहीं

चीनी की तरह ही ब्रेड को पकाने के लिए नमक की भी आवश्यकता होती है.  अक्सर ब्रांड स्वाद बढ़ाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा नमक मिलाते हैं, जिससे यह एक एडिटिव की तरह काम करता है. मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रेड के एक स्लाइस में 100-200 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम नहीं होना चाहिए. इसलिए ब्रेड के लेबल पर एक बार ये जरूर देख लें कि उसमें कितना नमक मिलाया गया है.

जांचे किस सामाग्री से बना है ब्रेड

हम अक्सर ब्राउन ब्रेड, गेहूं की ब्रेड और मल्टी-ग्रेन ब्रेड खरीदते हैं, यह सोचकर कि ये बेहतर विकल्प है. हालांकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है. फैक्ट्री में बनाए गए ब्रेड में कई बार ब्रांड्स अन्य प्रकार के आटे को भी मिलाते हैं, ताकि ब्रेड स्वादिष्ट और अधिक किफ़ायती बनाया जा सके. इसलिए, हमेशा पैकेट के पीछे बताई गई सामग्री की जांच करें.

बेस्ट बिफोर डेट की जांच करें

ब्रेड खरीदते समय शायद यह पहली चीज़ है जो आपको करनी चाहिए. लेबल पर अंकित बेस्ट बिफोर डेट के बाद ब्रेड का सेवन ना करें. इस तिथि के बाद ब्रेड के खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है.

प्रिजर्वेटिव की जांच करें

ब्रेड का स्वाद सबसे अच्छा तब होता है जब वह ताज़ा हो. लेकिन अफसोस की बात है कि कई ब्रांड अक्सर ब्रेड के स्वाद, बनावट और ताज़गी को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स का इस्तेमाल करते हैं. सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितना हो सके एडिटिव्स वाली ब्रेड से बचें.

फाइबर की मात्रा की जांच करें

फाइबर ब्रेड के सबसे लोकप्रिय घटकों में से एक है. प्रोसेसिंग के वक्त, ब्रेड अक्सर फाइबर को काफी हद तक खो देता है, जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है. इसलिए, ब्रेड का पैकेट खरीदने से पहले लेबल पर दी गई फाइबर की मात्रा की जांच अवश्य कर लें.
 

