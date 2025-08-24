scorecardresearch
 

Feedback

अखरोट को भिगोकर खाने से मिलेंगे 5 गजब के फायदे, वजन रहेगा कंट्रोल और स्किन करेगी ग्लो

Walnuts health benefits: अखरोट को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, इसमें हेल्दी फैट, प्रोटीन, विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसे खाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि इसे रात में पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट खा लें. ऐसे में आज हम जानेंगे कि अखरोट को भिगोकर खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं.

Advertisement
X
अखरोट को भिगोकर खाने के फायदे (Photo-AI generated)
अखरोट को भिगोकर खाने के फायदे (Photo-AI generated)

स्वस्थ शरीर और दिमाग के लिए सही खानपान बेहद जरूरी है. हमारी डाइट में मौजूद कुछ आसान और पोषक चीजें हमें कई बीमारियों से बचा सकती हैं. इन्हीं में से एक है अखरोट, जिसे सुपरफूड माना जाता है. खास बात यह है कि अगर अखरोट को भिगोकर खाया जाए तो इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं. अखरोट को पानी में भिगोकर खाने से इन्हें पचाना आसान होता है और शरीर इन्हें अच्छे से अबसॉर्ब करता है. इतना ही नहीं,इस ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने से इससे मिलने वाले पोषक तत्व और भी ज्यादा असरदार हो जाते हैं, यानी ये कच्चे अखरोट की तुलना में कहीं ज्यादा हेल्दी होते हैं. तो आइए जानते हैं अखरोट को भिगोकर खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं.

दिमाग के लिए फायदेमंद

भिगोए हुए अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, ऐंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दिमाग को तेज और याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. ये पोषक तत्व ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

what should people eat in diabetes
डायबिटीज मरीज नाश्ते में अंडा-टोस्ट खाएं या सिर्फ अंडे, ब्लड शुगर कैसे रहेगा कंट्रोल 
woman trying to loose weight
हेल्दी तरीके से घटाना है वजन तो अपनाएं ये ट्रिक्स, शरीर भी रहेगी तंदुरुस्त 
womens feeling tiredness
रोज-रोज की थकान को करना है दूर तो लाइफ में करें ये बदलाव, दिन भर रहेंगे एक्टिव 
The man is not able to sleep properly
क्या आपको भी रात को ठीक से नहीं आती है नींद, बढ़ सकता है इन बीमारियों का रिस्क 
sick man in home
बारिश में बढ़ जाता है डेंगू, मलेरिया और फ्लू का खतरा, इन तरीकों से करें अपनी सुरक्षा 

हार्ट हेल्थ बेहतर होती है

अखरोट खाने से दिमाग तो तेज होता ही है साथ ही हार्ट हेल्थ भी बेहतर होता है. ये बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाते हैं. इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स शरीर में सूजन कम करते हैं और हार्ट डिजीज का खतरा कम करते हैं.

डाइजेशन और गट हेल्थ

अखरोट को भिगोकर खाने से इनमें मौजूद फाइटिक एसिड और टैनीन कम हो जाते हैं, जिससे इन्हें पचाना आसान हो जाता है और शरीर पोषक तत्वों को अच्छे से अबसॉर्ब करता है. अखरोट में मौजूद फाइबर डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करता है, कब्ज से बचाता है और गट हेल्थ को मजबूत करता है.

Advertisement

वजन कंट्रोल करने में मदद करता है

अखरोट भले ही कैलोरी से भरपूर हो, लेकिन इन्हें खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है. इनमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर भूख को कंट्रोल करते हैं और जिससे बार-बार खाने का मन नहीं करता जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है.

स्किन को हेल्दी रखता है

भिगोए हुए अखरोट में ऐंटीऑक्सीडेंट और विटामिन E होता है जो स्किन को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान और समय से पहले बुढ़ापे से बचाते हैं. इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड स्किन को हाइड्रेटेड और सॉफ्ट बनाए रखते हैं, जिससे चेहरा हेल्दी और ग्लोइंग दिखता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement