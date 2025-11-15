scorecardresearch
 

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स में छाईं भारतीय सुंदरी मनिका, काले रंग की ड्रेस में ढाया कहर

Miss Universe 2025: थाईलैंड में जारी 2025 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा शामिल हुई हैं. वो इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और अब तक उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. उनकी सुंदरता, शालीनता और बुद्घिमानी की उनकी साथी प्रतियोगी भी तारीफ कर रही हैं.

मिस यूनिवर्स में छाई हैं मनिका विश्वकर्मा (Photo: Instagram@Manika vishwakarma)
Miss Universe 2025: थाईलैंड में चल रही मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का डंका बजा रहीं 22 साल की मनिका विश्वकर्मा सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं. वो इस मुकाबले से जुड़ी जो भी पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हैं वो रातों रात वायरल हो रही है. हाल ही में मनिका की एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें वो ब्लैक ड्रेस में अपनी अदाओं का जादू चलाती दिख रही हैं. 

ब्लैक ड्रेस में मनिका ने चलाया जादू

मनिका ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर कीं, उनमें वो ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आईं. मनिका ने ड्रेपिंग स्कर्ट के साथ ब्रालेट पहना था जिसके ऊपर से उन्होंने जैकेट कैरी की थी. इस जैकेट पर खूबसूरत गोल्डन वर्क था. ब्रेलेट पर ब्लैक और गोल्डन रंग का मिक्स कलर था जबकि स्कर्ट प्लेन ब्लैक थी. इस ड्रेस में मनिका बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miss Universe India (@missuniverseindiaorg)

उन्होंने बालों में पोनी टेल बनाई हुई थी और कानों में फ्लॉवर ईयररिंग्स पहने हुए थे. इसके साथ ही मैचिंग ब्लैक कलर की हील्स पहनी हुई थीं. मनिका का इस दौरान मेकअप भी काफी ग्लैमरस था.

मेकअप में ऐड किया ड्रामा

उन्होंने अपने मेकअप में ब्लैक कलर का काफी ड्रामा ऐड किया था. मनिका ने मोटा ब्लैक आईलाइनर लगाया था जो उनकी आंखों को काफी हाईलाइट कर रहा था. इसके साथ उन्होंने काजल और आईलैशेज भी लगाई हुई थीं. उन्होंने होठों पर न्यूड शेड की ग्लॉसी लिपस्टिक, गालों पर ब्लश, हाईलाइटर और पलकों पर शिमरी आईशैडो लगाया था. उनका मेकअप पूरी तरह से उनकी ड्रेस को टीमअप कर रहा था. 

मनिका केवल 22 साल की हैं और वो राजस्थान की रहने वाली हैं. उन्होंने अगस्त 2025 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता था. उनकी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में दावेदारी काफी मजबूत बताई जा रही है.

