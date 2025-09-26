scorecardresearch
 

इन तीन फलों को खाने से तेजी से घटेगा वजन, बस एक चीज का रखें ख्याल

फल शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और आपको कई बीमारियों से भी बचाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फल आपकी वेट लॉस जर्नी में भी काफी मदद कर सकते हैं. यहां हम आपको बताएंगे कि वजन घटाने के लिए कौन से फल खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

वजन कम करने के लिए कौन से फल खाएं (Photo: AI generated)
फल ढेरों पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. अगर आप हेल्दी और बैलेंस डाइट के साथ इन्हें अपनी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो ये आपका वजन कंट्रोल करने में भी मदद कर सकते हैं. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो यहां आपको बता रहे हैं कि कौन से फल आपके शरीर पर कैसे असर डाल सकते हैं.

यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफॉर्निया का मेडिकल संस्थान यूएससी के केक मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार, आप चाहें किसी भी तरह का खाना खाएं. हेल्दी डाइट में हर दिन 5 तरह के फलों की सर्विंग और सब्जियां शामिल होनी चाहिए क्योंकि अध्ययनों से पता चला है कि इससे ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता है और मोटापा या टाइप 2 डायबिटीज जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम होता है.

तरबूज

तरबूज का 90% हिस्सा पानी होता है इसलिए अगर आप अपना वज न कम करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छे फलों में से एक है. 100 ग्राम तरबूज में सिर्फ 30 कैलोरी होती है. यह आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड का भी अच्छा स्रोत है जो फैट को जल्दी जलाने में मदद करता है. शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के अलावा तरबूज खाने से पेट भरा रहता है जिससे खाने के बीच भूख नहीं लगती. 

अमरूद

अमरूद एक पौष्टिक, स्वादिष्ट और फाइबर से भरपूर फल है जो भूख खत्म करने में मदद करता है. इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और सेब, संतरे और अंगूर जैसे अन्य फलों की तुलना में इसमें बहुत कम चीनी होती है. इसलिए वजन घटाने के लिए ये आपके लिए बेहतरीन हो सकता है. साथ ही अमरूद में कई खट्टे फलों से ज्यादा विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन को जवान और सुंदर बनाने में मदद करता है.

ग्रेपफ्रूट

ग्रेपफ्रूट को हिंदी में चकोतरा कहते हैं. इसे 18वीं सदी में पामेलो और संतरे को हाइब्रिड करके बनाया गया था. इसमें विटामिन C, फोलिक एसिड और पोटैशियम प्रचुर मात्रा में होता है जो मोटापे के अलावा डायबिटीज, न्यूरोडिजेनेरेटिव और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों सहित कई क्रॉनिक डिसीस को रोकने में मदद करता है. यह पेक्टिन का एक बेहतरीन स्रोत है जो कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने में भी मदद करता है. 

