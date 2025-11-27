scorecardresearch
 

Feedback

डीके शिवकुमार को सीएम बनाने के समर्थन में खुलकर आया वोक्कालिगा मठ, की जल्द फैसले की डिमांड

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर बेंगलुरु से दिल्ली तक मची हलचल के बीच अब वोक्कालिगा समुदाय का प्रमुख मठ आदिचुंचनगिरी मठ डीके शिवकुमार के समर्थन में खुलकर आ गया है. अडीचुंचनगिरी मठ के प्रमुख निर्मलानंद नाथ स्वामी ने शिवकुमार को सीएम बनाने की डिमांड करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व इस पर जल्द फैसला ले.

Advertisement
X
डीके शिवकुमार ने सत्ता परिवर्तन की मांग को लेकर खोल रखा है मोर्चा (Photo: ITG)
डीके शिवकुमार ने सत्ता परिवर्तन की मांग को लेकर खोल रखा है मोर्चा (Photo: ITG)

कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई जोर पकड़ चुकी है. डीके शिवकुमार बेंगलुरु से दिल्ली तक लॉबिंग में जुटे हैं, वहीं सीएम सिद्धारमैया भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक्टिव मोड में हैं. सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, दोनों ही नेताओं के समर्थकों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है. इन सबके बीच इस सत्ता संघर्ष में अब वोक्कालिगा समुदाय के प्रमुख मठ आदिचुंचनगिरी मठ की भी एंट्री हो गई है.

आदिचुंचनगिरी मठ के प्रमुख भी अब खुलकर शिवकुमार के पक्ष में उतर आए हैं. आदिचुंचनगिरी मठ के प्रमुख निर्मलानंद नाथ स्वामी ने कहा है कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को सूबे की सत्ता के शीर्ष पद को लेकर जल्द फैसला लेने का अल्टीमेटम भी दिया. निर्मलानंद नाथ ने कहा कि टीवी पर लगातार राजनीतिक घटनाक्रम देख रहे हैं.

उन्होंने कहा कि वोक्कालिगा मठ हमेशा सभी समुदायों का सम्मान और सहयोग करने वाला रहा है. निर्मलानंद नाथ  ने यह भी जोड़ा कि डीके शिवकुमार कई बार मठ आए, लेकिन कभी समर्थन नहीं मांगा या लॉबिंग नहीं की. उन्होंने आगे कहा कि हमने पहले भी डीके शिवकुमार को ही अपना मुख्यमंत्री चुना था, लेकिन बात नहीं बनी. कहा गया था कि दो साल बाद होगा, पर वह भी नहीं हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

Conflict grows in karnataka congress over dk shivakumar leadership
कर्नाटक में सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार, कौन पड़ेगा भारी? देखें 
सिद्धारमैया बनेंगे अमरिंदर या गहलोत की तरह बचा ले जाएंगे कुर्सी? शिवकुमार से चुनौती 
कर्नाटक कांग्रेस में पिछले कई दिनों से कुर्सी को लेकर उठापटक मची हुई है.
राहुल ने 'वेटिंग' में डाला तो सोनिया के दरबार में डीके शिवकुमार, याद दिलाई सीक्रेट डील 
Congress weighs leadership change in Karnataka as sources say DK Shivakumar likely if Siddaramaiah is replaced
फटने वाला है कर्नाटक कांग्रेस का ज्वालामुखी, 'हाईकमान' यानी राहुल गांधी चुप क्‍यों? 
dk shivakumar and siddaramaiah political fight
डीके शिवकुमार का भविष्य हाईकमान के पाले में, सिद्धारमैया के इस दांव से कैसे निकलेगी कांग्रेस? 
Advertisement

यह भी पढ़ें: राहुल ने 'वेटिंग' में डाला तो सोनिया के दरबार में डीके शिवकुमार, याद दिलाई 5-6 नेताओं के बीच हुई वो सीक्रेट डील

वोक्कालिगा मठ के प्रमुख ने कहा कि वादा पूरा नहीं हुआ. इससे हमें दुख पहुंचा है. उन्होंने यह भी कहा कि जाति राज्य का कल्याण नहीं कर सकती, लेकिन डीके शिवकुमार योग्य हैं. शिवकुमार को मौका मिलना चाहिए. हालांकि, सीएम को लेकर फैसला कांग्रेस नेतृत्व करेगा. वोक्कालिगा मठ के प्रमुख ने डीके शिवकुमार को कांग्रेस का अनुशासित सिपाही बताते हुए कहा कि तमाम संकटों के बावजूद शिवकुमार ने पार्टी नहीं छोड़ी.

यह भी पढ़ें: सिद्धारमैया और शिवकुमार में ठनी, अब कांग्रेस हाईकमान करेगा कर्नाटक का फैसला

 उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार को आधे कार्यकाल का मौका मिलना ही चाहिए. डीके शिवकुमार पर भगवान की कृपा है और कांग्रेस नेतृत्व को चाहिए कि उन्हें जल्द मुख्यमंत्री बना दे. गौरतलब है कि डीके शिवकुमार समर्थक कई नेता पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हैं. अब चर्चा है कि डीके खुद भी सोनिया गांधी से मिलने 29 नवंबर को दिल्ली जा सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement