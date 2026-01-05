जब शराब पीकर घर आए पति पर गुस्साई पत्नी, फिर हुआ कुछ ऐसा... पढ़ें Desi Jokes

> पति घर में शराब पीकर आया, तो पत्नी को गुस्सा आ गया.

गुस्से में पत्नी बोली- आज फिर शराब पी ली, टाइम क्या हुआ है?

पति ने जवाब दिया- 12 में 5 कम

पत्नी ने कहा- देखा शराब पीने का नतीजा, अभी 7 बजे हैं और तुम्हें 12 में 5 कम नजर आ रहा है.

पति बोला- तो 12 में 5 कम कितना होता है? अब बताओ शराब किसने पी रखी है!

> जेलर- सुना है कि तुम शायर हो कुछ सुनाओ यार...

कैदी- गम ए उल्फत में जो जिंदगी कटी हमारी, जिस दिन जमानत हुई जिंदगी खत्म तुम्हारी!



> एक शराबी छत से नीचे गिर गया, सब लोग आए और पूछने लगे क्या हुआ?

शराबी- पता नहीं भाई, मैं भी जस्ट अभी नीचे आया हूं!

> लड़की ने फेसबुक पर लिखा- 'धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना'

थोड़ी देर बाद लड़के का कमेंट आया- धीरे-धीरे ही आ रहा था,

तेरे मोहल्ले वालों ने चोर समझकर पीट दिया.

> कल तुम्हें फांसी होगी... बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?

कैदी- मैं तरबूज खाना चाहता हूं.

जेलर- लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है.

कैदी- कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा.

> चिंटू - पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था,

पिंटू ने पूछा – क्या हो गया?

चिंटू- कुछ नहीं, सिर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए.!!!

> बॉयफ्रेंड- आई लव यू.

गर्लफ्रेंड- आई लव यू टू.

बॉयफ्रेंड- कितना प्यार करती हो तुम मुझसे?

गर्लफ्रेंड- जितना तुम मुझसे करते हो.

बॉयफ्रेंड- धत्त तेरे की...इसका मतलब तू भी टाइमपास ही कर रही है.

