जब शराब पीकर घर आए पति पर गुस्साई पत्नी, फिर हुआ कुछ ऐसा... पढ़ें Desi Jokes

Viral Hindi Jokes 2026: हंसना सेहत के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए व्यस्त शेड्यूल के बीच हमें मुस्कुराने के लिए कुछ पल निकाल लेने चाहिए. हंसंने-मुस्कुराने से सेहत अच्छी रहने के साथ मन भी खुश रहता है. माइंड और मूड फ्रेश रखने के लिए आइए पढ़ते हैं सोशल मीडिया पर वायरल चुटकुले.

Viral Jokes

> पति घर में शराब पीकर आया, तो पत्नी को गुस्सा आ गया.
गुस्से में पत्नी बोली- आज फिर शराब पी ली, टाइम क्या हुआ है?
पति ने जवाब दिया- 12 में 5 कम
पत्नी ने कहा- देखा शराब पीने का नतीजा, अभी 7 बजे हैं और तुम्हें 12 में 5 कम नजर आ रहा है.
पति बोला- तो 12 में 5 कम कितना होता है? अब बताओ शराब किसने पी रखी है!

 

> जेलर- सुना है कि तुम शायर हो कुछ सुनाओ यार...
कैदी- गम ए उल्फत में जो जिंदगी कटी हमारी, जिस दिन जमानत हुई जिंदगी खत्म तुम्हारी!

> एक शराबी छत से नीचे गिर गया, सब लोग आए और पूछने लगे क्या हुआ?
शराबी- पता नहीं भाई, मैं भी जस्ट अभी नीचे आया हूं!

 

> लड़की ने फेसबुक पर लिखा- 'धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना'
थोड़ी देर बाद लड़के का कमेंट आया- धीरे-धीरे ही आ रहा था,
तेरे मोहल्ले वालों ने चोर समझकर पीट दिया.

 

> कल तुम्हें फांसी होगी... बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?
कैदी- मैं तरबूज खाना चाहता हूं.
जेलर- लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है.
कैदी- कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा.

चिंटू - पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था,
पिंटू ने पूछा – क्या हो गया?
चिंटू- कुछ नहीं, सिर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए.!!!

 

> बॉयफ्रेंड- आई लव यू.
गर्लफ्रेंड- आई लव यू टू.
बॉयफ्रेंड- कितना प्यार करती हो तुम मुझसे?
गर्लफ्रेंड- जितना तुम मुझसे करते हो.
बॉयफ्रेंड- धत्त तेरे की...इसका मतलब तू भी टाइमपास ही कर रही है.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

