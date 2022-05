Kedarnath Temple: कुत्ते से कराई केदारनाथ मंदिर में नंदी की पूजा, अब होगी कार्रवाई

उत्तराखंड (Uttarakhand) में तीन मई से चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) शुरू हो चुकी है. लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने-कोन से भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इस दौरान सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक श्रद्धालु अपने कुत्ते के साथ केदारनाथ धाम (Kedarnath Dham) पहुंचा. मंदिर के बाहर श्रद्धालु ने पहले अपने पालतू कुत्ते के पंजे से भगवान नंदी को स्पर्श किया और फिर खुद जूते पहनकर भगवान नंदी को हाथ लगाया. वीडियो के वायरल होने के बाद बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मौके पर मौजूद पंडित भी कुत्ते को तिलक लगा रहे हैं. वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. यह वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है.

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने उस श्रद्धालु के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. श्रद्धालु की तरफ से किया गया यह काम काफी अपमानजनक है. उसके इस कृत्य से लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है. मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में मौजूद तमाम लोगों और पुजारियों से भी सवाल किया कि आखिर उस वक्त किसी ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की.

Uttarakhand | Taking cognizance of a viral video, Badrinath-Kedarnath Temple Committee has directed action against the person who was seen touching the statue of Nandi located in front of the main temple with the claws of a dog. The act of the said person is very degrading.