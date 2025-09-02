रुद्रप्रयाग: ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर मलबे में बही कार, बाल-बाल बचे यात्री, Video

लगातार हो रहे बारिश के बीच ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा टल गया. खांकरा के पास पहाड़ी से अचानक मलबा आने से सड़क पर खड़ी एक कार इसकी चपेट में आ गई और देखते ही देखते बह गई.

गनीमत रही कि कार में सवार लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली. इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, रुद्रप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर आगे कमेडा गधेरा क्षेत्र में यह घटना हुई. अचानक आए मलबे और तेज पानी के बहाव से हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय प्रशासन को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर फंसे अन्य वाहनों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया.

फिलहाल राजमार्ग को साफ करने का कार्य जारी है. पुलिस और प्रशासन यात्रियों से सावधानी बरतने और मौसम की स्थिति देखते हुए यात्रा करने की अपील कर रहे हैं. हादसे से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.

