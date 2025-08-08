scorecardresearch
 

धराली में बचाव और राहत कार्य जारी, आपदा राहत के लिए एक माह का वेतन देंगे सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में आपदा राहत कार्यों के लिए अपना एक महीने का वेतन देने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी है और इस मुश्किल वक्त में सभी को मिलकर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा राहत के लिए देंगे एक माह का वेतन (फोटो: PTI)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा राहत के लिए देंगे एक माह का वेतन (फोटो: PTI)

उत्तरकाशी जिले के धराली एवं हर्षिल क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा के दौरान राज्य सरकार द्वारा युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक माह के वेतन को आपदा राहत कार्यों हेतु प्रदान करने की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी है और इस कठिन परिस्थिति में सभी को एकजुट होकर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए. 

मुख्यमंत्री धामी ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं आम नागरिकों से भी अपील की कि वे अपनी क्षमता के अनुसार राहत कार्यों में सहयोग करें.

पीएम ने की सीएम से बात़

सीएम धामी स्वयं राहत एवं बचाव कार्यों की निरंतर निगरानी कर रहे हैं तथा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के निर्देश दे चुके हैं.

यह भी पढ़ें: धराली जलप्रलय में 'धराशायी', हर्षिल आर्मी कैंप का मिटा नामोनिशां... उत्तरकाशी से ग्राउंड रिपोर्ट

इससे पहले,  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत कर उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदा तथा राहत एवं बचाव कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली.

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है. लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण कुछ क्षेत्रों में कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं ताकि प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता मिल सके. प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

