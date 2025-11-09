scorecardresearch
 

Feedback

'यह दशक उत्तराखंड का, विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देवभूमि...', देहरादून में बोले PM मोदी

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की विकास यात्रा की सराहना की. देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 25 सालों में उत्तराखंड का बजट 4 हजार करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये हो गया है और यह दशक राज्य की प्रगति का दशक है.

Advertisement
X
PM मोदी देहरादून उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती में पहुंचे थे. (Photo- X/BJP)
PM मोदी देहरादून उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती में पहुंचे थे. (Photo- X/BJP)

देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती (25वें स्थापना दिवस) समारोह में हिस्सा लिया और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प को दोहराया. इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और राज्य की उपलब्धियों की सराहना की.

प्रधानमंत्री ने कहा, "25 साल पहले उत्तराखंड का बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. इस अवधि में राज्य में बिजली उत्पादन चार गुना और सड़कों की लंबाई दोगुनी हो गई है."

यह भी पढ़ें: मोदी का '65 वोल्ट झटका' वाला वार, तेजस्वी का पलटवार, बिहार में आखिरी दौर का महासंग्राम

सम्बंधित ख़बरें

Uttarakhand receives a gift of ₹8140 crores from Prime Minister Modi.
उत्तराखंड की स्थापना को २५ साल पूरे,, PM मोदी ने दी ₹8140 करोड़ की सौगात 
अमित शाह आज छह विधानसभा सीटों पर रैलियां करेंगे.
सम्राट चौधरी का नामांकन रद्द करने और पद से हटाने की मांग, SC में याचिका दाखिल 
pm modi in dehradun
पीएम मोदी आज जाएंगे देहरादून, उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर मेगा प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात  
Advani from 98, PM Modi has arrived home.
98 साल के हुए आडवाणी, PM मोदी ने घर पहुंचकर दी जन्मदिन की बधाई 
बनारस स्टेशन के बाहर बीजेपी विधायक और आरपीएफ जवान के बीच झड़प (Photo: Screengrab)
PM मोदी के दौरे से पहले क्यों भिड़े थे BJP विधायक और RPF जवान? जमकर हुई हाथापाई 

पीएम मोदी ने कहा कि जब 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया, तब संसाधन सीमित थे, बजट छोटा था और अधिकतर जरूरतें केंद्र की सहायता से पूरी होती थीं, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. पीएम मोदी ने कहा, "आज मेरा विश्वास और भी मजबूत हुआ है कि यह दशक उत्तराखंड की प्रगति का दशक है."

उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि

पीएम मोदी ने उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि राज्य के लोगों की मेहनत और संघर्ष ने आज यह मुकाम हासिल कराया है. उन्होंने कहा, "जब भी मैं यहां आध्यात्मिक यात्रा पर आया, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मेहनत और जज़्बे ने मुझे हमेशा प्रेरित किया. बाबा केदारनाथ की यात्रा के बाद मैंने कहा था - यह दशक उत्तराखंड का है, और आज मैं इस पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा करता हूं."

Advertisement

यह भी पढ़ें: PM मोदी के दौरे से पहले क्यों भिड़े थे BJP विधायक और RPF जवान? जमकर हुई हाथापाई

डबल इंजन की सरकार की पीएम मोदी ने की सराहना

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग उत्तराखंड की संस्कृति, प्रकृति और पहाड़ों से प्रेम करते हैं, उनके लिए यह गर्व का क्षण है. उन्होंने कहा, "डबल इंजन की सरकार राज्य की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है. आज का दिन हर उत्तराखंडी के लिए गर्व और खुशी का है."

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने भी राज्य के विकास की दिशा में केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की और कहा कि उत्तराखंड आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement