'यह दशक उत्तराखंड का, विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देवभूमि...', देहरादून में बोले PM मोदी

देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती (25वें स्थापना दिवस) समारोह में हिस्सा लिया और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प को दोहराया. इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और राज्य की उपलब्धियों की सराहना की.

प्रधानमंत्री ने कहा, "25 साल पहले उत्तराखंड का बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. इस अवधि में राज्य में बिजली उत्पादन चार गुना और सड़कों की लंबाई दोगुनी हो गई है."

पीएम मोदी ने कहा कि जब 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया, तब संसाधन सीमित थे, बजट छोटा था और अधिकतर जरूरतें केंद्र की सहायता से पूरी होती थीं, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. पीएम मोदी ने कहा, "आज मेरा विश्वास और भी मजबूत हुआ है कि यह दशक उत्तराखंड की प्रगति का दशक है."

उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि

पीएम मोदी ने उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि राज्य के लोगों की मेहनत और संघर्ष ने आज यह मुकाम हासिल कराया है. उन्होंने कहा, "जब भी मैं यहां आध्यात्मिक यात्रा पर आया, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मेहनत और जज़्बे ने मुझे हमेशा प्रेरित किया. बाबा केदारनाथ की यात्रा के बाद मैंने कहा था - यह दशक उत्तराखंड का है, और आज मैं इस पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा करता हूं."

डबल इंजन की सरकार की पीएम मोदी ने की सराहना

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग उत्तराखंड की संस्कृति, प्रकृति और पहाड़ों से प्रेम करते हैं, उनके लिए यह गर्व का क्षण है. उन्होंने कहा, "डबल इंजन की सरकार राज्य की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है. आज का दिन हर उत्तराखंडी के लिए गर्व और खुशी का है."

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने भी राज्य के विकास की दिशा में केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की और कहा कि उत्तराखंड आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनेगा.

