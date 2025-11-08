scorecardresearch
 

PM मोदी के दौरे से पहले क्यों भिड़े थे BJP विधायक और RPF जवान? जमकर हुई हाथापाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने अपने दौरे के दूसरे दिन बनारस स्टेशन से वंदेभारत ट्रेन को हरि झंडी दिखाकर रवाना किया.

बनारस स्टेशन के बाहर बीजेपी विधायक और आरपीएफ जवान के बीच झड़प (Photo: Screengrab)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस का दौरा किया. लेकिन इससे पहले बीजेपी के विधायक और रेलवे सुरक्षा बल के एक जवान के बीच धक्का-मुक्की होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पीएम मोदी दो दिनों के बनारस दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. लेकिन इससे पहले वाराणसी के कैंट विधानसभा से बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव तैयारियों का जायजा लेने रेलवे स्टेशन पहुंचे. लेकिन वहां पर मौजूद रेलवे सुरक्षाबल (आरपीएफ) के एक जवान से उनकी बहस हो गई. 

इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दोनों को धक्का-मुक्की करते भी देखा जा सकता है. कहा जा रहा है कि ये झड़प इस वजह से हुई क्योंकि विधायक श्रीवास्तव पार्टी कार्यकर्ताओं को रेलवे स्टेशन के भीतर ले जाने की कोशिश कर रहे थे. विधायक पार्टी कार्यकर्ताओं को बनारस स्टेशन के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आरपीएफ जवान उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था. 

वीडियो में साफ दिख रहा है कि बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव और आरपीएफ जवान एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं. इस दौरान दोनों के बीच नोक झोंक भी हुई. 

बता दें कि पीएम मोदी ने शनिवार को बनारस रेलवे स्टेशन से चार वंदेभारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. 

---- समाप्त ----
