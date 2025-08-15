scorecardresearch
 

Feedback

धामी के नेतृत्व में बीजेपी की उत्तराखंड पंचायत चुनावों में धमाकेदार जीत, 12 में से 10 जिला पंचायत सीटों पर कब्जा

उत्तराखंड में हालिया पंचायत चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है. पार्टी ने 12 में से 10 जिला पंचायत सीटें, करीब 60% ब्लॉक प्रमुख और लगभग 70% ग्राम प्रधान पद अपने नाम किए. बीजेपी ने इस सफलता का श्रेय विकास कार्यों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को दिया.

Advertisement
X
सीएम धामी के नेतृत्व में पंचायत चुनावों में बीजेपी का जलवा (File Photo: PTI)
सीएम धामी के नेतृत्व में पंचायत चुनावों में बीजेपी का जलवा (File Photo: PTI)

उत्तराखंड में बीजेपी ने जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान चुनावों में मिली बड़ी जीत को अपने विकास कार्यों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व का नतीजा बताया है. पार्टी का कहना है कि हालिया चुनावों के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनता प्रदेश में बीजेपी की नीतियों और कार्यशैली पर भरोसा करती है. बीजेपी के अनुसार, 12 जिला पंचायत सीटों में से 10 पर विजय, ब्लॉक प्रमुख के करीब 60 प्रतिशत और ग्राम प्रधान की लगभग 70 प्रतिशत सीटों पर कब्जा पार्टी के जनाधार की मजबूती का सबूत है.

नैनीताल सीट पर मतगणना दोबारा होने के कारण नतीजे फिलहाल रोक दिए गए हैं, जबकि हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में होंगे. वहीं देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष पद बार कांग्रेस का डंका बोला.

बीजेपी नेताओं का कहना है कि पहाड़ी अंचलों में पार्टी को मिला व्यापक समर्थन मुख्यमंत्री धामी की जन कल्याणकारी योजनाओं और पारदर्शी शासन का परिणाम है. उनका दावा है कि सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों ने गांव-गांव में विकास की नई तस्वीर पेश की है, जिसके चलते जनता ने भारी संख्या में भाजपा के पक्ष में मतदान किया.

सम्बंधित ख़बरें

Independence Day weekend
लॉन्ग वीकेंड पर इन 5 जगहों से रहें दूर, वरना ट्रिप हो जाएगी बर्बाद 
Dharali_Video_Compile
Dharali में तबाही के 6 खौफनाक वीडियो 
धराली में एक दिन में 6 बार टूटा था बाढ़ का कहर... 6 Videos में देखिए कैसे खीर गंगा ने मचाई थी तबाही 
धराली में खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित
पहले खीर गंगा, फिर धराली में आई आपदा... उत्तरकाशी में ऐसे मची थी तबाही 
high tech technologies being used in Dharali for search ops
50 फीट ऊंचा मलबा, 'गोल्डन ऑवर' भी बीता... धराली में इन वजहों से मुश्किल हुआ रेस्क्यू 

पार्टी के मुताबिक, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह परिणाम एक अहम संकेत है कि जनता भाजपा को ही प्रदेश के विकास की राह मानती है. बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार ने बीते सालों में जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए नीतियां लागू कीं, जिससे जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है. पार्टी नेताओं का मानना है कि यह जीत आगामी चुनावी महासंग्राम में उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगी और विपक्ष के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि मुकाबला आसान नहीं होगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'पंचायत चुनाव में ट्रिपल इंजन देकर जनता ने लगाई धामी की विकास नीति पर मुहर...', बोले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट

कांग्रेस ने कहा धन बल सत्ता के दम पर जीती बीजेपी

कांग्रेस ने जिला पंचायत चुनावों के नतीजों को भाजपा के खिलाफ जनता के संदेश के रूप में पेश किया है. अल्मोड़ा में पार्टी की हार पर इसे “जन बल पर धन बल की जीत” बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता और पैसे के दम पर मतदाताओं को प्रभावित किया.

वहीं देहरादून में कांग्रेस ने भाजपा को मात देते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत दर्ज की. कांग्रेस ने इसे भाजपा के “अहंकार और सत्ता के दुरुपयोग” पर जनता का करारा जवाब बताया और कहा कि यह जीत आने वाले चुनावों में भाजपा की विदाई का संकेत है.

नैनीताल में आज पंचायत चुनाव में हिंसक मोड़ ले लिया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बेतालघाट में गोलियां चलीं जिसमें एक ग्रामीण भी घायल हो गया. वहीं नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण करने का कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए. उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने खुद पर भाजपा नेताओं द्वारा मारपीट करने करने का गंभीर आरोप लगाया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement