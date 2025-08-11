'पंचायत चुनाव में ट्रिपल इंजन देकर जनता ने लगाई धामी की विकास नीति पर मुहर...', बोले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट

उत्तराखंड पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों पर बड़ी संख्या में पार्टी उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत पर खुशी जताई है. पार्टी का कहना है कि इससे जनता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की विकास नीति पर मुहर लगाई है और विकास को और गति देने का रास्ता भी खुल गया है.

'क्षेत्रीय विकास के लिए बीजेपी पर भरोसा कर रहे लोग'

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी के पक्ष में मिले इस जनादेश से साफ है कि लोग क्षेत्रीय विकास के लिए बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं. उन्होंने इसे 'गांवों में विकास के ट्रिपल इंजन' का आगाज बताते हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों का आभार जताया.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड पंचायत चुनाव में BJP ने जीतीं 124 सीटें...106 पर सिमटी कांग्रेस!

भट्ट के मुताबिक, नामांकन के दिन ही कई जगहों पर बीजेपी प्रत्याशियों के सामने किसी ने नामांकन नहीं किया, जिससे उनकी जीत तय हो गई. उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव प्रक्रिया में बची सीटों पर भी मतदाता विकास को ही प्राथमिकता देंगे और बीजेपी बहुमत से जीत हासिल करेगी.

निर्विरोध जीते बीजेपी के उम्मीदवार

Advertisement

पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि सभी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों और 83 ब्लॉक प्रमुख पदों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं. इनमें उत्तरकाशी से रमेश चौहान, चंपावत से आनंद सिंह अधिकारी, उधम सिंह नगर से अजय मौर्य और पिथौरागढ़ से जितेंद्र प्रसाद जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं.

इसी तरह ब्लॉक प्रमुख पदों पर चंपावत से अंचला बोरा, काशीपुर से चंद्रप्रभा, सितारगंज से उपकार सिंह, खटीमा से सरिता राणा, भटवाड़ी से ममता पंवार, डुंडा से राजदीप परमार, जाखणीधार से राजेश नौटियाल, चंबा से सुमन सजवाण, विकासनगर से नारायण ठाकुर, पाबौ से लता देवी और ताकुला से मीनाक्षी आर्य ने निर्विरोध जीत हासिल की है.

चौहान ने कहा कि इन नतीजों से गांवों में खुशहाली और विकास की रफ्तार और तेज होगी. बीजेपी बाकी बचे पदों पर भी जीत सुनिश्चित करने के लिए तय रणनीति के तहत काम कर रही है.

---- समाप्त ----