चमोली: थराली में पहाड़ी से मलवा गिरने से मची अफरातफरी, इलाके में डर का माहौल

चमोली थराली उपजिलाधिकारी कार्यालय के पीछे पहाड़ी से मलवा गिरने से तहसील परिसर और आस-पास की दुकानों में अफरातफरी मच गई. अधिकारियों ने सभी जरूरी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किए. लोग भयभीत होकर तहसील कार्यालय की ओर दौड़ पड़े. स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन भूस्खलन की पुनरावृत्ति का खतरा बना हुआ है.

पहाड़ी से मलवा गिरने से मची अफरातफरी (Photo: Screengrab)
चमोली जिले के थराली में उपजिलाधिकारी कार्यालय और तहसील परिसर के पीछे पहाड़ी से मलवा गिरने से अफरातफरी मच गई. घटना दोपहर करीब एक बजे राडीबगड़ में हुई, जब भारी मात्रा में पानी और पत्थरों के साथ मलवा तहसील परिसर और आसपास की दुकानों में बहकर आया.

भूस्खलन की आवाज सुनते ही लोग भयभीत होकर तहसील कार्यालय की ओर दौड़ पड़े. खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय के सभी जरूरी दस्तावेज, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर रख दिया.

पहाड़ी से मलवा गिरने से मची अफरातफरी

स्थानीय लोग अब भी दहशत में हैं और कई लोग भूस्खलन की पुनरावृत्ति से डर रहे हैं. प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है. भूस्खलन की संभावित पुनरावृत्ति के कारण अधिकारी सतर्क हैं और क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं.

भूस्खलन की आवाज सुनते ही भयभीत हुए लोग

हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है और कोई नुकसान की जानकारी नहीं है. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है.

---- समाप्त ----
