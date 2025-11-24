scorecardresearch
 

Feedback

फर्जी पहचान, हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन, बांग्लादेश जाकर की शादी... देहरादून से बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट

देहरादून में फर्जी पहचान बनाकर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक मामुन हसन को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उसने फेसबुक पर मिली भारतीय महिला रीना चौहान को इस्लाम में धर्मांतरण कराकर बांग्लादेश में शादी की थी. उन्होंने अवैध तरीके से भारत लौटा और आरोपी ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर देहरादून में नई पहचान से रहना शुरू कर दिया था.

Advertisement
X
भारतीय हिंदू महिला को बांग्लादेश ले जाकर शादी की थी. (Photo- screengrab)
भारतीय हिंदू महिला को बांग्लादेश ले जाकर शादी की थी. (Photo- screengrab)

देहरादून में फर्जी पहचान बनाकर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक मामुन हसन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय और धार्मिक रूपांतरण से जुड़े मामले का खुलासा किया है. आरोपी ने भारतीय हिंदू महिला रीना चौहान से न केवल फर्जी नाम और दस्तावेजों के जरिए संबंध बनाया, बल्कि उससे पहले उसे इस्लाम कबूल करवाकर बांग्लादेश में शादी भी की थी.

पुलिस के अनुसार, मामुन हसन बांग्लादेश के मेहरपुर का निवासी है, जो भारत में सचिन चौहान नाम से रह रहा था. यह पहचान उसने रीना के पूर्व पति के नाम पर बनाई थी. दोनों देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में रहते थे. शुक्रवार को दोनों को गिरफ्तार किया गया, और रविवार को पुलिस ने बताया कि बांग्लादेश से प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों में रीना के धर्म परिवर्तन और निकाह की पुष्टि हुई है. धर्मांतरण के बाद रीना ने फरजाना अख्तर नाम अपना लिया था.

यह भी पढ़ें: दिमाग बंद, गेंद फेंकी और कॉमेडी... बांग्लादेशी कप्तान ने बताई उस मोमेंट की कहानी, जिस वजह से हुआ भारत संग सुपर ओवर!

सम्बंधित ख़बरें

स्पेशल बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर को हसीना को मौत की सज़ा सुनाई थी.
बांग्लादेश ने शेख हसीना के लिए भारत को प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा 
Pakistan Shaheens
पाकिस्तान ने जीता एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब, सुपरओवर में बांग्लादेश को हराया 
शुक्रवार के बड़े भूकंप के बाद फिर दहशत (Photo: Representational)
बांग्लादेश: ढाका के बाहरी इलाके में भूकंप के झटके, 3.3 मापी गई तीव्रता 
ढाका भूकंप में मरने वालों की संख्या 10 हुई, 100 से ज्यादा घायल... इमारतें ढहीं 
Vaibhav Suryavanshi
वैभव को सुपर ओवर में क्यों नही भेजा? कप्तान ज‍ितेश के 'महाब्लंडर' पर उठे सवाल  

जांच में पता चला कि हसन और रीना की मुलाकात 2019 में फेसबुक पर हुई थी. इसके बाद हसन ने भारत के कई दौरे किए. 2022 में उसने कथित रूप से सीमा पार कर अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया और फिर रीना को अपने साथ बांग्लादेश ले गया, जहां दोनों का निकाह हुआ. उसी साल दोनों अवैध रूप से वापस भारत लौट आए.

Advertisement

देहरादून के क्लब में बाउंसर की नौकरी कर रहा था आरोपी

देहरादून पहुंचकर हसन ने रीना के पूर्व पति के नाम पर आधार, पैन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनवा लिए. इसके आधार पर वह देहरादून के एक क्लब में बाउंसर की नौकरी कर रहा था और अलग-अलग किराए के घरों में दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश बॉर्डर खोला जाए, अवैध प्रवासियों को वापस लौटने का मौका मिले: BJP नेता दिलीप घोष

फर्जी दस्तावेज बनाने की कहानी तलाश रही पुलिस

धर्मांतरण और फर्जी दस्तावेज दोनों मामलों में पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हसन को फर्जी दस्तावेज किसने बनवाए, उसने अवैध रूप से भारत में प्रवेश कैसे किया और क्या इस मामले में कोई बड़ा नेटवर्क भी शामिल है. पुलिस ने कहा है कि "इस मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है और कई और खुलासे होने की संभावना है."

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement